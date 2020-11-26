Как ускорить обновление хрущевок: в Киеве озвучили план

Анна Прийма Кияни 16:28, 26.11.2020 Обновлено: 17:14, 26.11.2020

Ускорить процесс реновации хрущевок сможет принятие нового закона, по которому для переселения людей и начала работ нужно будет меньше согласных жителей.

Об обновлении столичного жилого фонда рассказал начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий в сюжете телеканала ICTV.

"Сейчас подготовлен новый проект закона о комплексной реконструкции и реновации, в нем заложено 75%, а не 100% согласных", – сказал он.

В целом, в Киеве насчитывается более двух тысяч панельных хрущевок, которые не соответствуют требованиям комфортного жилья, а иногда находятся в аварийном состоянии десятки лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Броневицкий сообщил, какие хрущевки снесут первыми в Киеве.

Переселение жителей устаревшего жилого фонда в Киеве не будет происходить насильно, но заставить выехать их все-таки могут.

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