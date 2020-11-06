Как строят метро на Виноградарь в Киеве: видео из тоннеля

Строительство двух новых станций метро на Виноградарь в Киеве идет по графику.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга и показал видео, как прокладывают тоннель от будущей станции "Мостицкая" в направлении "Сырца" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города. И делают все, чтобы в декабре 2021-го мы открыли две новых станции метро на Виноградарь", – сказал он.

По словам мэра, также продолжается процесс бетонирования туннелей от "Мостицкой" до станции "Проспект Правды". Там уже смонтировали более 100 метров перегона.

"Относительно тоннелепроходного щита "Галина" – именно так он называется – мы запустили его полтора месяца назад. Этот комплекс уже прошел 280 метров в направлении станции "Сырец". Сейчас он вышел на проектную мощность, и примерно за пять месяцев проложит тоннель в направлении станции "Сырец" длиной в 1300 метров", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на линии метро от Троещины до Окружной в Киеве будет 22 станции: названия и сроки.