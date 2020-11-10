Как разгрузить мосты через Днепр в Киеве: озвучен генплан и пример Европы

На сегодня мостовые переходы в Киеве исчерпали свой лимит по пропускной способности. Из-за этого в часы "пик" на подъездах наблюдаются огромные пробки.

Начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий на своей странице в Facebook рассказал, как ликвидировать заторы при переезде через Днепр.

Он показал таблицу с автопереходами по некоторым другим городам Европы, которые пересекаются рекой примерно пополам и имеют приблизительно одинаковое количество населения на разных берегах.

Таблица городов Европы с мостами. Facebook Броневицкого

"У нас один мостовой переход приходится примерно на 600 тыс. человек, а в других городах Европы один мостовой переход – на 130-160 тыс. Одна полоса на мостовых переходах в Киеве вынуждена обслуживать в три раза больше населения по сравнению с другими городами Европы", – отметил Броневицкий.

Однако, по его словам, улучшить транспортное сообщение между берегами Днепра только путем строительства новых мостовых переходов практически невозможно. Это обусловлено большой шириной реки и исторической застройкой.

"В генеральном плане предусматривается ряд мероприятий. В частности, предполагается создание около 150 000 дополнительных рабочих мест на левом берегу, что уменьшит транспортный спрос на мостовые переходы", – уточнил начальник "Киевгенплана".

Кроме того, планируется, что дальнейшее развитие скоростного транспорта (метро и городской железной дороги) уменьшит количество частных авто на мостовых переходах, а строительство Южного и Северного мостового перехода исключит движение транзитного транспорта и разгрузит существующие мосты.

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