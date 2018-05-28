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Как Кличко: в Киеве болельщик нокаутировал задиристого дебошира

8.8тЧитать новость на украинском

В Киеве 23 мая произошел инцидент с участием футбольного болельщика, которому пришлось нокаутировать дебошира.

Видео короткого "поединка" опубликовал на Youtube-канале "Информатор".

"Драка в самом центре Киева и жесткий нокаут от футбольного фаната в итоге", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как полуодетый парень набрасывается на отдыхающих и дерется с ними. Одним из тех, с кем захотел выяснить отношения дебошир, оказался болельщик с синим рюкзаком.

Однако фанат оказался хорошо подготовленным и сумел всего одним ударом отправить агрессивного парня в нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время финала ЛЧ в Киеве были задержаны провокаторы.

Место
УкраинаКиев
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