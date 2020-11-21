Как Киев нарушает карантин выходного дня: онлайн-репортаж

В субботу, 21 ноября, в Украине начал действовать второй карантин выходного дня. По всей стране должны были открыться только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Остальные магазины, фуд-корты, развлекательные зоны в ТРЦ, кинотеатры, театры и спортзалы – закрыть свои двери до понедельника.

Полиция Киева проводит рейды по заведениям для проверки соблюдения карантина в столице.

OBOZREVATEL следит за нарушениями карантинных ограничений онлайн:

Полицейские закрыли один из магазинов непродовольственных товаров "Червоний маркет". Владелец должен будет оплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Полицейские закрыли "Червоний маркет"

"Червоний маркет" нарушил карантин выходного дня

Полиция Киева проводит рейд

Должны были открыться только продуктовые магазины, аптеки и автозаправки

Остальные магазины должны закрыть свои двери до понедельника

"Червоний маркет" работал во время карантина

Полицейские нагрянули в магазин

Правоохранители закрыли "Червоний маркет"

Владелец магазина должен будет заплатить штраф

Также была обнаружена работа секс-шопа во время карантина выходного дня.

Полицейские закрыли секс-шоп

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября.