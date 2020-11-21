Как Киев нарушает карантин выходного дня: онлайн-репортаж

В субботу, 21 ноября, в Украине начал действовать второй карантин выходного дня. По всей стране должны были открыться только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Остальные магазины, фуд-корты, развлекательные зоны в ТРЦ, кинотеатры, театры и спортзалы – закрыть свои двери до понедельника.

Полиция Киева проводит рейды по заведениям для проверки соблюдения карантина в столице.

OBOZREVATEL следит за нарушениями карантинных ограничений онлайн:

Полицейские закрыли один из магазинов непродовольственных товаров "Червоний маркет". Владелец должен будет оплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Также была обнаружена работа секс-шопа во время карантина выходного дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября.