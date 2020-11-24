Что будет в центре Киева после переезда офисов в промзону: объяснение генплана

Анна Прийма Кияни 16:03, 24.11.2020 Обновлено: 16:53, 24.11.2020

При переносе государственных, частных учреждений и офисов из центра Киева в промзону разгрузится транспортная инфраструктура.

Об этом рассказал начальник коммунальной организации "Киевгенплан" Сергей Броневицкий в эфире телеканала "Киев".

"Уменьшится нагрузка транспортная и инженерная, потому что центр должен быть туристическим, должны быть общественные пространства, зеленые насаждения, должно быть комфортно как киевлянам, так и туристам", – объяснил он.

По словам Броневицкого, учитывая большой дисбаланс именно в расселении киевлян и наличии рабочих мест, в процессе разработки генерального плана поставлена задача реализовать принцип – центр рядом с домом, то есть создать рабочие места не в административном центре Киева, а именно рядом с местами проживания киевлян.

"И именно территория нижней Телички – это территория более 200 гектаров, это одна из таких территорий, где можно создать новый деловой центр Киева. Сегодня там около 60 предприятий, многие из которых не работает или работают не на полную мощность", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, проектом генплана Киева планируется перенести деловой центр в промышленную зону "Теличка", расположенную между Выдубичами, Зверинцем, Саперной Слободкой и Корчеватым.

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