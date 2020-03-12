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12 марта • обновлено в 04:24
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Ирина Касьянова
Ирина Касьянова
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Украинцы из-за коронавируса боятся магазинов и отменяют полеты: как паника изменила жизнь каждого

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Пока власти принимают срочные меры по борьбе с COVID-19, украинцы стали меньше путешествовать и больше заказывать продукты с доставкой. В офисах стали отправлять сотрудников в отпуск и работать на удаленке. А в супермаркетах вводят меры предосторожности.

В церквях пока ничего не изменилось там ждут официального заявления властей по поводу карантина.

Подробнее о том, как коронавирус уже повлиял на нашу жизнь, читайте в материале OBOZREVATEL.

"В больницах нет тестов на коронавирус"

Сложно тем, кто прилетел из "опасных" стран и готов пройти все процедуры и тесты, чтобы исключить возможность заражения.

Владелица коммуникационного агентства Анастасия Браткова прилетела в выходные из Германии, где была в двухдневной командировке, и сразу обратилась в больницу. Правда, помощи никакой не смогла получить, как и сдать тест на наличие COVID-19.

"Странности по поводу коронавируса начались еще в Германии. В этой стране, где уже больше 1100 заболевших, нас никто не проверил ни в самолете, ни в аэропорту. Нигде в Берлине не было заметно, что коронавирусу как-то пытаются противостоять. При этом никакой паники не наблюдала", – рассказывает девушка.

А вот по приезду в "Борисполь" украинцев проверили прямо в самолете. "Зашли три женщины в масках и с бесконтактными градусниками и определили температуру – у всех оказалось 36,6", – говорит Анастасия.

По ее словам, прямо из аэропорта она поехала в частную клинику "Добробут".

"У меня было много встреч в Берлине, а дома – маленькие дети, родители, которые с нами контактируют. Не хотелось подвергать их риску заболеть. Но в клинике мне предложили сделать тесты на все, что угодно, только не на коронавирус. По утверждению врачей, таких тестов в Украине всего 30 (!). Алгоритм таков: они делают тесты на другие вирусы, если результаты отрицательные, а есть симптомы COVID-19, тогда эти анализы передают дальше", – сказала OBOZREVATEL Анастасия Браткова.

Больница в Запорожье

Больница в Запорожье

061.ua

К слову, вчера на сайте КГГА появился призыв ко всем киевлянам, приехавшим из других стран, сообщать об этом на номер 15-51.

Мы позвонили туда, чтобы узнать, где можно сделать тест. Но, увы, там пока ничего не предлагают, просто фиксируют обращение и передают его семейному врачу. Тот, в случае появления каких-либо симптомов, уже будет предлагать сделать тест.

В церквях пока ждут сигналов от государства

Если в Италии из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, введенных в ряде регионов, богослужения проводят при закрытых дверях и организовывают их онлайн-трансляции, то украинские церкви пока к этому не готовы.

В церкви пока не изменился формат богослужений

В церкви пока не изменился формат богослужений

Facebook Львовская Митрополия УГКЦ

"В нашей парафии пока ничего не изменилось – никто с масками не ходит, в проведении богослужений и обрядов изменений не произошло, на онлайн-богослужения не перешли. Да и количество прихожан не уменьшилось. Но ведь и в Украине нет никаких призывов от властей, сигналов о распространении коронавируса. В Италии же первый шаг сделало государство", – говорит OBOZREVATEL руководитель департамента информации УГКЦ, протоиерей Игорь Яцив.

Богослужение в Киеве

Богослужение в Киеве

Facebook Православной Церкви Украины

Пресс-секретарь ПЦУ дьякон Михаил говорит, что пока у них тоже ничего не изменилось.

"Если будут какие-то ограничения по посещению церквей, мы сообщим об этом на своей официальной странице в Facebook", – сказали в ПЦУ.

Дьякон Михаил также подчеркнул, что прихожан в последние дни было много, как всегда: "И в Михайловском соборе в эти выходные был полный храм. И много причащающихся".

Однако уже вечером 11 марта Департамент культуры КГГА должен был подготовить обращение к главам религиозных учреждений столицы о прекращении проведения массовых богослужений. А также церкви хотят попросить на входе в храмы установить санитарный контроль.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в Православной церкви Украины ограничения во время причастия из-за коронавируса считают "богохульством". Такое заявление сделал митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк на своей странице в Facebook, призвав верующих не идти на подобные "пренебрежения".

Туроператоры предлагают Египет и острова

Больше всего от COVID-19 пострадал турбизнес, и в частности, европейское направление – с каждой новой вспышкой болезни падает спрос на поездки в эти страны. Туроператоры предлагают отдых на островах и в Египте, а летний отдых пока под вопросом. Об этом OBOZREVATEL сказал глава Украинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Туроператоры предлагают остров Бали вместо Европы

Туроператоры предлагают остров Бали вместо Европы

Facebook Prada Travel

"Европу никто сейчас не заказывает, и мы не предлагаем. Люди соглашаются на отдых на островах – Бали, Мальдивы. Пока островной отдых не пугает людей. Также едут в Египет. Едут и в Объединенные Арабские Эмираты – местные авиакомпании предлагают бонусы, чтобы пассажиропоток не падал", – говорит Голубаха.

По его словам, туроператоры понимают, что сейчас людей охватил массовый психоз, вызванный коронавирусом.

"Но, с другой стороны, сейчас низкий сезон. Сократились объемы раннего бронирования, в частности на летний отдых в Турцию. И некоторые операторы, чтобы активизировать продажи, предлагают 100% возврат стоимости путевок, в случае отмены поездки", – говорит Голубаха.

По его словам, какие будут дальше продажи, пока никто не скажет.

"Индикатором станут майские праздники, когда украинцы начнут активничать. Может, будут интересоваться уже в конце марта. Все зависит от очень многих факторов – как отреагирует Всемирная организация здравоохранения. Удастся ли локализовать проблему с COVID-19 в Европе. Пока позитивные новости идут из Китая. Там сокращается количество заболевших", – говорит Голубаха.

В то же время, по словам директора центра развития туризма Украины Владимира Царука, сейчас в туристический отрасли делают акцент на внутренний туризм.

"Сейчас предпринимают меры, которые стимулируют развитие внутреннего туризма, чтобы не обанкротились гостиницы, рассчитанные в первую очередь на иностранцев. Такая ситуация не только у нас, но и в других странах", – говорит Царук.

Торговые сети и бизнес-центры

Торговые сети ограничивают доступ на работу больных. А в офисах переводят на удаленку.

В магазинах не допускают к работе заболевших сотрудников

В магазинах не допускают к работе заболевших сотрудников

Пресс-служба Fozzy Group

В компании Fozzy Group (сеть магазинов "Сільпо", "Фора", Fozzy C&C, Thrash) усилили меры для профилактики и предотвращения возможного распространения COVID-19. Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе Fozzy Group.

"При наличии каких-либо признаков болезни (повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание и др.) сотрудники направляются домой с рекомендацией обратиться к врачу. Также запрещено приходить на рабочее место в случае недомогания", – говорят в пресс-службе компании.

Кроме того, во всех магазинах компании внедряются дополнительные санитарно-гигиенические правила.

Украинцы из-за коронавируса боятся магазинов и отменяют полеты: как паника изменила жизнь каждого

Пресс-служба Fozzy Group

"В частности, увеличилась частота обработки дезинфицирующими средствами поверхностей, которые относятся к зонам пользования большим количеством гостей (кассы, ручки тележек, витрины, дверные ручки и т.д.), а также количество дезинфекций рук всех сотрудников магазинов", – подчеркнули в компании.

Кроме того, как говорят в пресс-службе, пересмотрен график всех публичных мероприятий, где предполагается большое количество посетителей, в том числе решено перенести проведение фестивалей, дегустаций, мастер-классов и тому подобное.

"Для сотрудников отменены все международные командировки и ограничены командировки по Украине без крайней необходимости", – рассказали OBOZREVATEL в компании.

В компании закупили маски и антисептики

В компании закупили маски и антисептики

Кліaр Енерджі

В некоторых компаниях покупают для сотрудников антисептики и маски.

"Наша компания закупила для сотрудников антисептики, маски и подчеркнула необходимость следовать рекомендациям по гигиене ВОЗ", – говорят в компании Кліaр Енерджі.

Доставка еды

В марте, особенно в последние дни, увеличился спрос на готовую еду. В заведениях и службах доставки это связывают с COVID-19.

"У нас стало увеличиваться количество заказов с начала марта. И не только в праздничные дни и выходные. Возможно, люди стали меньше ходить по магазинам", – говорят в одной из известных сетей по доставке пиццы.

Теперь еду чаще берут с собой

Теперь еду чаще берут с собой

Здесь также OBOZREVATEL сказали, что предупредили доставщиков не выходить на работу с кашлем и насморком. "У них это может быть не обязательно вирус, и маску можно надеть. Но клиентам так будет спокойнее", – объяснили решение в заведении.

В одной из крупных компаний по доставке еды из магазинов, ресторанов, а также продуктов из супермаркетов говорят, что рост заказов увеличился, но пока не очень существенно. "Но такая тенденция есть", – подтвердили нам. Здесь готовы к любому увеличению потока заказов.

Посещаемость ресторанов стала меньше, а доставка из заведений увеличилась. Об этом OBOZREVATEL сказала директор консалтинговой компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

Еду больше заказывают домой

Еду больше заказывают домой

ua.news

"Заведения, в которых есть доставка, которые работают с "Убером" или "Глово", отмечают, что больше стало заказов "с собой". Особенно показательными были праздники. Обычно в эти мартовские дни количество посетителей заметно увеличивается. Но в этом году активной посещаемости не было, но на 5-10% увеличилась доставка еды или заказы "с собой", – говорит Насонова.

По ее словам, сейчас некоторые заведения только начинают прибегать к мерам предосторожности. "У нас паника только начинается. В некоторых заведениях только начали усиленно протирать поверхности дезинфицирующими средствами, на столах поставили дезинфикаторы, повара работают в перчатках, а у персонала есть маски. Но, к сожалению, это не у всех. Многие думают, что это все далеко от нас", – говорит Насонова.

Перестали здороваться

Вслед за мировым сообществом украинцы стали менять и свои привычки.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо показал новый способ приветствия

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо показал новый способ приветствия

twitter.com/OPECSecretariat

"В нашем парадном один из соседей, пожилой человек, перестал здороваться за руку и призвал всех остальных следовать его примеру. Он говорит, что попадает в группу риска по возрасту, поэтому предпочитает просто говорить "доброе утро", – рассказала нам киевлянка Маргарита Павловна, проживающая в Киеве.

А в кафе в центре на выходных можно было увидеть, как компании молодых людей здороваются локтями и ногами.

"Обычно приветствовали друг друга поцелуйчиками и обнимашками, а теперь отказались от прежних привычек", – говорит нам студентка КНУ им. Шевченко Вероника Задорожная.

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Автор
Ирина Касьянова Ирина Касьянова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
тесты супермаркет
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