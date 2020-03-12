Украинцы из-за коронавируса боятся магазинов и отменяют полеты: как паника изменила жизнь каждого

Пока власти принимают срочные меры по борьбе с COVID-19, украинцы стали меньше путешествовать и больше заказывать продукты с доставкой. В офисах стали отправлять сотрудников в отпуск и работать на удаленке. А в супермаркетах вводят меры предосторожности.

В церквях пока ничего не изменилось – там ждут официального заявления властей по поводу карантина.

Подробнее о том, как коронавирус уже повлиял на нашу жизнь, читайте в материале OBOZREVATEL.

"В больницах нет тестов на коронавирус"

Сложно тем, кто прилетел из "опасных" стран и готов пройти все процедуры и тесты, чтобы исключить возможность заражения.

Владелица коммуникационного агентства Анастасия Браткова прилетела в выходные из Германии, где была в двухдневной командировке, и сразу обратилась в больницу. Правда, помощи никакой не смогла получить, как и сдать тест на наличие COVID-19.

"Странности по поводу коронавируса начались еще в Германии. В этой стране, где уже больше 1100 заболевших, нас никто не проверил ни в самолете, ни в аэропорту. Нигде в Берлине не было заметно, что коронавирусу как-то пытаются противостоять. При этом никакой паники не наблюдала", – рассказывает девушка.

А вот по приезду в "Борисполь" украинцев проверили прямо в самолете. "Зашли три женщины в масках и с бесконтактными градусниками и определили температуру – у всех оказалось 36,6", – говорит Анастасия.

По ее словам, прямо из аэропорта она поехала в частную клинику "Добробут".

"У меня было много встреч в Берлине, а дома – маленькие дети, родители, которые с нами контактируют. Не хотелось подвергать их риску заболеть. Но в клинике мне предложили сделать тесты на все, что угодно, только не на коронавирус. По утверждению врачей, таких тестов в Украине всего 30 (!). Алгоритм таков: они делают тесты на другие вирусы, если результаты отрицательные, а есть симптомы COVID-19, тогда эти анализы передают дальше", – сказала OBOZREVATEL Анастасия Браткова.

Больница в Запорожье 061.ua

К слову, вчера на сайте КГГА появился призыв ко всем киевлянам, приехавшим из других стран, сообщать об этом на номер 15-51.

Мы позвонили туда, чтобы узнать, где можно сделать тест. Но, увы, там пока ничего не предлагают, просто фиксируют обращение и передают его семейному врачу. Тот, в случае появления каких-либо симптомов, уже будет предлагать сделать тест.

В церквях пока ждут сигналов от государства

Если в Италии из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, введенных в ряде регионов, богослужения проводят при закрытых дверях и организовывают их онлайн-трансляции, то украинские церкви пока к этому не готовы.

В церкви пока не изменился формат богослужений Facebook Львовская Митрополия УГКЦ

"В нашей парафии пока ничего не изменилось – никто с масками не ходит, в проведении богослужений и обрядов изменений не произошло, на онлайн-богослужения не перешли. Да и количество прихожан не уменьшилось. Но ведь и в Украине нет никаких призывов от властей, сигналов о распространении коронавируса. В Италии же первый шаг сделало государство", – говорит OBOZREVATEL руководитель департамента информации УГКЦ, протоиерей Игорь Яцив.

Богослужение в Киеве Facebook Православной Церкви Украины

Пресс-секретарь ПЦУ дьякон Михаил говорит, что пока у них тоже ничего не изменилось.

"Если будут какие-то ограничения по посещению церквей, мы сообщим об этом на своей официальной странице в Facebook", – сказали в ПЦУ.

Дьякон Михаил также подчеркнул, что прихожан в последние дни было много, как всегда: "И в Михайловском соборе в эти выходные был полный храм. И много причащающихся".

Однако уже вечером 11 марта Департамент культуры КГГА должен был подготовить обращение к главам религиозных учреждений столицы о прекращении проведения массовых богослужений. А также церкви хотят попросить на входе в храмы установить санитарный контроль.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в Православной церкви Украины ограничения во время причастия из-за коронавируса считают "богохульством". Такое заявление сделал митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк на своей странице в Facebook, призвав верующих не идти на подобные "пренебрежения".

Туроператоры предлагают Египет и острова

Больше всего от COVID-19 пострадал турбизнес, и в частности, европейское направление – с каждой новой вспышкой болезни падает спрос на поездки в эти страны. Туроператоры предлагают отдых на островах и в Египте, а летний отдых пока под вопросом. Об этом OBOZREVATEL сказал глава Украинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Туроператоры предлагают остров Бали вместо Европы Facebook Prada Travel

"Европу никто сейчас не заказывает, и мы не предлагаем. Люди соглашаются на отдых на островах – Бали, Мальдивы. Пока островной отдых не пугает людей. Также едут в Египет. Едут и в Объединенные Арабские Эмираты – местные авиакомпании предлагают бонусы, чтобы пассажиропоток не падал", – говорит Голубаха.

По его словам, туроператоры понимают, что сейчас людей охватил массовый психоз, вызванный коронавирусом.

"Но, с другой стороны, сейчас низкий сезон. Сократились объемы раннего бронирования, в частности на летний отдых в Турцию. И некоторые операторы, чтобы активизировать продажи, предлагают 100% возврат стоимости путевок, в случае отмены поездки", – говорит Голубаха.

По его словам, какие будут дальше продажи, пока никто не скажет.

"Индикатором станут майские праздники, когда украинцы начнут активничать. Может, будут интересоваться уже в конце марта. Все зависит от очень многих факторов – как отреагирует Всемирная организация здравоохранения. Удастся ли локализовать проблему с COVID-19 в Европе. Пока позитивные новости идут из Китая. Там сокращается количество заболевших", – говорит Голубаха.

В то же время, по словам директора центра развития туризма Украины Владимира Царука, сейчас в туристический отрасли делают акцент на внутренний туризм.

"Сейчас предпринимают меры, которые стимулируют развитие внутреннего туризма, чтобы не обанкротились гостиницы, рассчитанные в первую очередь на иностранцев. Такая ситуация не только у нас, но и в других странах", – говорит Царук.

Торговые сети и бизнес-центры

Торговые сети ограничивают доступ на работу больных. А в офисах переводят на удаленку.

В магазинах не допускают к работе заболевших сотрудников Пресс-служба Fozzy Group

В компании Fozzy Group (сеть магазинов "Сільпо", "Фора", Fozzy C&C, Thrash) усилили меры для профилактики и предотвращения возможного распространения COVID-19. Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе Fozzy Group.

"При наличии каких-либо признаков болезни (повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание и др.) сотрудники направляются домой с рекомендацией обратиться к врачу. Также запрещено приходить на рабочее место в случае недомогания", – говорят в пресс-службе компании.

Кроме того, во всех магазинах компании внедряются дополнительные санитарно-гигиенические правила.

Пресс-служба Fozzy Group

"В частности, увеличилась частота обработки дезинфицирующими средствами поверхностей, которые относятся к зонам пользования большим количеством гостей (кассы, ручки тележек, витрины, дверные ручки и т.д.), а также количество дезинфекций рук всех сотрудников магазинов", – подчеркнули в компании.

Кроме того, как говорят в пресс-службе, пересмотрен график всех публичных мероприятий, где предполагается большое количество посетителей, в том числе решено перенести проведение фестивалей, дегустаций, мастер-классов и тому подобное.

"Для сотрудников отменены все международные командировки и ограничены командировки по Украине без крайней необходимости", – рассказали OBOZREVATEL в компании.

В компании закупили маски и антисептики Кліaр Енерджі

В некоторых компаниях покупают для сотрудников антисептики и маски.

"Наша компания закупила для сотрудников антисептики, маски и подчеркнула необходимость следовать рекомендациям по гигиене ВОЗ", – говорят в компании Кліaр Енерджі.

Доставка еды

В марте, особенно в последние дни, увеличился спрос на готовую еду. В заведениях и службах доставки это связывают с COVID-19.

"У нас стало увеличиваться количество заказов с начала марта. И не только в праздничные дни и выходные. Возможно, люди стали меньше ходить по магазинам", – говорят в одной из известных сетей по доставке пиццы.

Теперь еду чаще берут с собой

Здесь также OBOZREVATEL сказали, что предупредили доставщиков не выходить на работу с кашлем и насморком. "У них это может быть не обязательно вирус, и маску можно надеть. Но клиентам так будет спокойнее", – объяснили решение в заведении.

В одной из крупных компаний по доставке еды из магазинов, ресторанов, а также продуктов из супермаркетов говорят, что рост заказов увеличился, но пока не очень существенно. "Но такая тенденция есть", – подтвердили нам. Здесь готовы к любому увеличению потока заказов.

Посещаемость ресторанов стала меньше, а доставка из заведений увеличилась. Об этом OBOZREVATEL сказала директор консалтинговой компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

Еду больше заказывают домой ua.news

"Заведения, в которых есть доставка, которые работают с "Убером" или "Глово", отмечают, что больше стало заказов "с собой". Особенно показательными были праздники. Обычно в эти мартовские дни количество посетителей заметно увеличивается. Но в этом году активной посещаемости не было, но на 5-10% увеличилась доставка еды или заказы "с собой", – говорит Насонова.

По ее словам, сейчас некоторые заведения только начинают прибегать к мерам предосторожности. "У нас паника только начинается. В некоторых заведениях только начали усиленно протирать поверхности дезинфицирующими средствами, на столах поставили дезинфикаторы, повара работают в перчатках, а у персонала есть маски. Но, к сожалению, это не у всех. Многие думают, что это все далеко от нас", – говорит Насонова.

Перестали здороваться

Вслед за мировым сообществом украинцы стали менять и свои привычки.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо показал новый способ приветствия twitter.com/OPECSecretariat

"В нашем парадном один из соседей, пожилой человек, перестал здороваться за руку и призвал всех остальных следовать его примеру. Он говорит, что попадает в группу риска по возрасту, поэтому предпочитает просто говорить "доброе утро", – рассказала нам киевлянка Маргарита Павловна, проживающая в Киеве.

А в кафе в центре на выходных можно было увидеть, как компании молодых людей здороваются локтями и ногами.

"Обычно приветствовали друг друга поцелуйчиками и обнимашками, а теперь отказались от прежних привычек", – говорит нам студентка КНУ им. Шевченко Вероника Задорожная.

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