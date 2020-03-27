В мешке и без прощаний: в Киеве выпустили правила похорон умерших от коронавируса

Умерших от коронавируса COVID-19 необходимо хоронить в закрытом гробе и без прощальных мероприятий.

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Об этом заявила советница заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная в ответ на запрос ZN.UA.

Согласно пункту 6 протокола № 1 спецкомиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера регионального уровня в городе Киеве от 23 марта, городская власть приняла решение, что умерших от коронавируса будут хоронить в патологоанатомических мешках. Это касается медицинских учреждений, захоронения же будут обеспечивать патологоанатомы. Согласно процедуре, тело умершего будут помещать в гроб и закрывать. И только после этого ответственность за захоронение будет на ритуальных службах.

В ответе от КГГА отмечается, что гроб должен быть закрытым во время похорон, а никаких прощальных мероприятий проводиться не будет. Во время заказа ритуальных услуг в помещении может находиться не более двух человек. Участникам гражданской панихиды необходимо применять средств индивидуальной защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области медики выдали тело мужчины, который скончался от коронавируса, в мешке и не объяснили родственникам, как правильно захоронить его.

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