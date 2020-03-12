Как дезинфицируют транспорт в столице из-за коронавируса: Кличко показал видео

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео о том, как дезинфицируют общественный транспорт столицы.

Оно опубликовано на его странице в Facebook. В заметке к публикации, Кличко отметил, что власти города делают все возможное, чтобы обезопасить киевлян от возможного инфицирования коронавирусом.

"Особое внимание – к безопасности в общественном транспорте. Весь подвижной состав общественного транспорта столицы, в том числе и метро, дважды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами – перед подачей на маршруты и в конце смены. Дезинфекцию осуществляют работники автопарков и транспортных депо, которые прошли специальную подготовку", – отметил Кличко.

По его словам, ежедневно работники "Киевпастранса" обрабатывают 361 автобус, 349 троллейбусов и 276 трамваев, выходящих на маршруты в городе. А врачи замеряют температуру у водителей и контролеров перед выездом на маршрут и по возвращении в депо.

"В столичной подземке обрабатывают дезинфектором как сами вагоны, так и помещения станций. Работникам служб, контактирующих с пассажирами, рекомендуется использовать медицинские маски", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к гражданам из-за введения карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

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