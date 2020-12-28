Как детям в Киеве во время каникул отдохнуть онлайн: рекомендации

На время зимних каникул власти Киева подготовили для столичных школьников праздничные мероприятия в онлайн-формате.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, напомнив, что отдыхать дети начали с 25 декабря.

"Продлятся каникулы до 11 января. А после этого, во время локдауна, учебные заведения будут работать в дистанционном формате. Детские сады же работают в обычном режиме, – сказал он. – Детей и их родителей ожидают праздничные конкурсы, квесты и мастер-классы по созданию игрушек и подарков своими руками. И многое другое".

Мэр отметил, что с информацией об этих мероприятиях можно ознакомиться на сайте Департамента образования КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине задумали "продлить" зимние каникулы в школах, затем в МОН назвали причину