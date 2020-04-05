"Качки" из Гидропарка назвали Кабмин преступниками и объявили бойкот карантину. Видео

В Киеве спортсмены продолжают заниматься в "качалке под открытым небом" в Гидропарке, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Как заявил в Facebook спортсмен-активист Михаил Ковальчук, они готовы сопротивляться полиции в случае попыток закрытия "качалки" (чтобы посмотреть фото и видео, поскролльте новость вниз).

По его мнению, постановление Кабинета министров об ужесточении карантина нарушает Конституцию Украины, так как в стране не введено ни военное, ни чрезвычайное положение.

"Обращаюсь ко всем, кто имеет какое-то отношение к правоохранительным органам. Призываю вас – читайте Конституцию, не выполняйте преступные приказы!", – призвал активист.

"Качалка" в Гидропарке

Он считает, что украинцев уже запугали "этими вирусами и эпидемиями".

"Подавляющее большинство депутатов не ведет здоровый образ жизни. Хотите штрафовать – идите в Верховную Раду! Там 400 дармоедов сидит, которые систематически принимают антиукраинские законы в пользу своих собственных раздутых, толстых животов", – сказал Ковальчук.

По словам активиста, спортсмены в отличие от власти не продают должности.

Также он подчеркнул, что здоровым людям не нужно носить маски в период карантина.

В самой "качалке" Ковальчук пообщался с пожилым спортсменом, который сообщил, что эта территория не является ни лесом, ни парком, ни спортивной площадкой, а к прибрежной зоне более 100 метров, потому постановление Кабмина на нее не распространяется.

"Я призываю всех спортсменов и приверженцев здорового образа жизни участвовать в нашей борьбе за свободное пространство, здоровье, не только физическое, но и умственное, так как здравый смысл превыше всего", – отметил активист.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля в Гидропарке люди спортивного телосложения набросились на съемочную группу телеканала ZIK, которая снимала сюжет о "качалке".

С понедельника, 6 апреля, в Украине существенно усиливаются карантинные меры. Так, гражданам будет запрещено выходить на улицу и посещать общественные места без медицинской маски, а также посещать парки, скверы и другие зоны отдыха.

В Киеве будут проводиться рейды по выявлению заведений, которые нарушают карантин.

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