Известная сеть суши-баров в Киеве попала в скандал: что известно

В сети разгорелся спор вокруг заведения "Евразия", расположенного в Киеве возле метро "Нивки". Одна из посетительниц опубликовала фотографию блюда, в котором было живое насекомое.

Валерия Синченко сообщила, что не затевала в заведении конфликт, однако поделилась снимком блюда на странице "Мистинформ" в Facebook.

"Ждали официанта 20 минут, чтоб сделать заказ, потом 15 минут выносили колу, а после было самое интересное. Принесли салат, который я не подозревая начала кушать, а он с сюрпризом",– рассказала девушка.

В комментариях к ее посту мнения разделились: одни посчитали насекомое в блюде недопустимым, другие не увидели в этом серьезных нарушений.

"Это нормальное явление. У меня так было, и не раз. Они зелень моют как попало и вообще все овощи", – написала Яна Демчук.

"Гусеница и улитка регулярно попадается в салатных миксах. Это же не таракан с волосами – как по мне, признак биологичности", – прокомментировал Владимир Бобырь.

"Тоже был с ними конфликт касательно обслуживания и продукта, который подали. Именно продукта, блюдом это назвать не получилось. При этом за соседним столом парень тоже был вынужден позвать админа, из-за того, что ему принесли", – поделился опытом Дмитрий Хатилов.

Насекомое в салате Facebook "Мистинформ"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве сеть заведений Salateira попала в скандал из-за стаканов IKEA, произведенных в России. Внимательные посетители возмутились такому выбору.

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