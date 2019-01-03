Жестокое нападение на создателя ''Мрии'': копы ответили на обвинения

Киевские патрульные, которые якобы избили 81-летнего авиаконструктора Виктора Ковальского, установлены. Сейчас назначена проверка.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, попросив не делать поспешных выводов.

"Мы промониторили СМИ, которые писали об этом случае. И выяснили, о том, что полицейские принимали участие в избиении, известно только со слов потерпевшего. Поэтому сами патрульные уже установлены, назначено служебное расследование и после этого будет принято решение. Просим вас пока не делать поспешных выводов", — сказала спикер патрульной службы Киева Яна Кутовая.

Виктор Ковальский скриншот ТСН

Она уточнила, что проверка может длиться до 30 дней.

Один из напавших

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кременчуге были задержаны сотрудники патрульной полиции по подозрению в разбойном нападении на прохожего