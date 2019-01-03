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/Новости Киева

Жестокое нападение на создателя ''Мрии'': копы ответили на обвинения

1.1тЧитать материал на украинском

Киевские патрульные, которые якобы избили 81-летнего авиаконструктора Виктора Ковальского, установлены. Сейчас назначена проверка.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, попросив не делать поспешных выводов.

"Мы промониторили СМИ, которые писали об этом случае. И выяснили, о том, что полицейские принимали участие в избиении, известно только со слов потерпевшего. Поэтому сами патрульные уже установлены, назначено служебное расследование и после этого будет принято решение. Просим вас пока не делать поспешных выводов", — сказала спикер патрульной службы Киева Яна Кутовая.

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Виктор Ковальский

Виктор Ковальский

скриншот ТСН

Она уточнила, что проверка может длиться до 30 дней.

Один из напавших

Один из напавших

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кременчуге были задержаны сотрудники патрульной полиции по подозрению в разбойном нападении на прохожего

Место
Украина
Теги
авиаконструкторпатрульная полиция
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры, то что Советский союз строил когда то на территории нынешней нацистской колонии этот самолет, не означает что вы имеете отношение к этому. А то что ваши Херои совершали геноцид народов имеющих несчастие с вами граничить - это тем чем вы сейчас гордитесь.
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