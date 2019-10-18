На Киевщине пожилую женщину систематически избивали и от отобирали ее урожай, однако полиция отказалась начинать расследование из-за отсутствия свидетелей.

Пострадавшая проживает одна и занимается выращиванием орехов в своем саду. Именно туда и проникли злоумышленники, чтобы оборвать деревья, сообщила политолог Анастасия Рагимова, которая познакомилась с потерпевшей в Обуховском отделении полиции.

"Ее избивает и грабит уже не первый раз ее же знакомая, как я поняла, соседка! И полиция отвечает на все это безобразие: "Ищите свидетелей" или "Ничем помочь не можем". А у жертвы побоев пустая, почти незаселенная улица и запуганные свидетели", – рассказала Рагимова.

По ее словам, чтобы отобрать урожай, женщину жестоко били, в том числе и палкой.

Полиция censor

"Она мне рассказала, как ей выломали пальцы и показала эти самые пальцы, описала, как на нее сверху садились и одной рукой били, и второй закрывали глаза, поведала про железную палку, которой наносились удары", – пересказала Рагимова.

Как писал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области в августе неизвестные устроили ночное ограбление в доме 70-летних пенсионеров. Трое в масках ворвались на территорию частного домовладения и украли деньги, избив хозяев.

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