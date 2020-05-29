Избил велосипедиста и проехал по тротуару: в Киеве нашли агрессивного водителя

Водителю внедорожника Volkswagen, который избил велосипедиста из-за замечания, объявили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. По их словам, работники полиции установили личность водителя – им оказался 48-летний житель Киева. Сейчас ему объявили о подозрении в хулиганстве.

"В пятницу, 29 мая, ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 296 УК Украины. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении прокуратуры.

Водителю внедорожника, который избил велосипедиста из-за замечания, объявили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель внедорожника Volkswagen избил велосипедиста за то, что последний не дал ему проехать по тротуару.