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29 мая • обновлено в 23:46
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Избил велосипедиста и проехал по тротуару: в Киеве нашли агрессивного водителя

2.8т
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Водителю внедорожника Volkswagen, который избил велосипедиста из-за замечания, объявили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. По их словам, работники полиции установили личность водителя – им оказался 48-летний житель Киева. Сейчас ему объявили о подозрении в хулиганстве.

"В пятницу, 29 мая, ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 296 УК Украины. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении прокуратуры.

Водителю внедорожника, который избил велосипедиста из-за замечания, объявили о подозрении.

Водителю внедорожника, который избил велосипедиста из-за замечания, объявили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель внедорожника Volkswagen избил велосипедиста за то, что последний не дал ему проехать по тротуару.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Тег
Драка
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