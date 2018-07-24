"Не знал": водитель оправдался за избиение копа под Киевом

Водитель маршрутки, избивший полицейского под Киевом, утверждает, что не знал, кем работает пострадавший.

"Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, установила всех участников событий, опросила полицейского, свидетелей и возможных нападающих на правоохранителя", - сказал в комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

По его словам, даже если водитель не знал кем был пострадавший на момент избиения, это никак не снимает с него вины.

"Должен заметить, то, что никто не давал права водителю таким образом решать конфликт - бить и применять слезоточивый газ. Во-вторых, работник полиции даже не находясь на службе, выполняет закон Украины о Национальной полиции, где записано, что будучи вне службы, он должен пресекать правонарушения, которые он видел. Именно этим он и занимался", - пояснил Жукович.

Сейчас пострадавшего правоохранителя направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести телесных повреждений.

Что касается водителя, то полиция его не задерживала, как сообщил Жукович, статья по которой расследуется дело не слишком тяжелая, подозреваемому грозит от уплаты административного штрафа до ограничения свободы на определенный срок. Но если будет установлено, что водитель знал, что нападает на представителя правоохранительных органов, статью переквалифицируют.

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"Тогда может быть расценено, как нападение на правоохранителя, это уже другие статьи, там может быть даже лишение свободы, в зависимости от квалификации", - сообщил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, водитель автобуса в Тернопольской области отказал в бесплатном проезде ветерану АТО, который возвращался после курса химиотерапии.