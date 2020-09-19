Избиение Балуха: суд вынес решение по нападавшему

Днепровский районный суд Киева арестовал на 2 месяца подозреваемого в жестоком избиении бывшего узника Кремля Владимира Балуха.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook, суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

"Подозреваемый – 32-летний житель Киевщины, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве", – отметила она.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.121 (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения) УК Украины.

В свою очередь, народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко написала в Facebook со ссылкой на врачей Балуха, что пациент стабилен.

"Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна", – рассказали врачи.

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