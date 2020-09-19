Избиение Балуха: суд вынес решение по нападавшему

Днепровский районный суд Киева арестовал на 2 месяца подозреваемого в жестоком избиении бывшего узника Кремля Владимира Балуха.
Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook, суд не определял альтернативы содержанию под стражей.
"Подозреваемый – 32-летний житель Киевщины, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве", – отметила она.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.121 (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения) УК Украины.
В свою очередь, народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко написала в Facebook со ссылкой на врачей Балуха, что пациент стабилен.
"Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна", – рассказали врачи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В полиции Киева сообщили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
Сначала сообщалось, что правоохранители рассматривали четыре версии инцидента. По версии следствия, это мог быть несчастный случай, хулиганство, месть или умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
Установлено, что в ночь на 8 сентября Балух с друзьями отмечал годовщину освобождения из плена в ресторане "Казак", после чего около полуночи вышел из заведения и направился в другой ресторан – Edem.
Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой – пострадавший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь.