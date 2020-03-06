Из забытого завода – в современный спейс: как перевоплощается "Радар" в Киеве

В декабре в Киеве запустили офисное пространство True Office площадью 1 200 м². Разместилось оно в здании бывшего завода "Радар" по адресу: ул. Немецкая, 1/32, что возле станции метро "Дворец "Украина". Основатель спейса предприниматель Андрей Карпюк, рассказал о том, как зародилась идея проекта, о практике размещения коворкингов в бывших промышленных зданиях, и поделился планами.

Идея создания рабочих пространств в некогда промышленных зданиях за границей – не нова. Этот тренд уже полностью захватил европейские страны и продолжает покорять мир. Благодаря ему некогда забытые и полуразрушенные здания обретают новую жизнь и, наконец, становятся полезными для горожан.

Одной из самых распространенных целей реновации бывших заводов и фабрик является размещение там офисных пространств.

Для лучшего понимания процесса приведу несколько примеров, как это реализуется не в Украине.

Огромное здание на берегу Шпрее в Берлине ранее исполняло роль фабрики трансформаторов и кабелей. Сегодня же на его площади разместилось пространство Kaos с коворкингом, фотостудией и мастерскими. Локация также используется для проведения семинаров и выставок.

В одном из самых популярных нынче мест для отдыха – на Бали – тоже оживляют заброшенные здания. Так, забытая швейная фабрика превратилась в просторный коворкинг Kinship Studio Bali.

Помимо общего и отдельных рабочих пространств там есть кафе, фотостудия и большой холл, где гости могут пообщаться и обменяться идеями. Авторы проекта старались не изменить все до неузнаваемости, а восстановить, сохранив тем самым первозданный вид помещения.

Здание бывшего алкогольного завода в чешском Брно, построенное еще в начале XIX века, спасли от сноса, превратив его в современный коворкинг The Distillery. Чтобы сохранить атмосферность старинного сооружения, архитекторы попытались по минимуму менять конструкцию и отделку. К слову, в нашем коворкинге мы тоже оставили элементы эпохи, в которой он был построен, но об этом позже.

Если говорить о тенденции преображения зданий бывших фабрик и заводов на территории Украины, то в последнее время она активно набирает обороты. Красноречивое доказательство – реновация заводов "Промприлад" в Ивано-Франковске, "Галичскло" во Львове и паровозостроительного завода в Харькове.

Киевские же примеры уже давно у всех на слуху. Это арт-завод "Платформа" – тусовочное место, родившееся благодаря переделке Дарницкого шелкового комбината, и инновационный парк Unit City, который разместился на территории бывшего мотоциклетного завода.

Модернизация "Радара"

Мы же взяли на себя ответственность дать второй шанс бывшему административному зданию завода "Радар" в Киеве.

Изначально в планах было арендовать только одну часть здания под офис – для размещения сразу пяти наших проектов именно эта локация подходила как нельзя лучше. Другие варианты, которые мы рассматривали в этом же районе, были не такими просторными.

Следует добавить, что при выборе места не последнюю роль сыграло расположение: это та часть центра, которая не подвержена постоянным пробкам. К тому же здесь удобная транспортная развязка и совсем близко станция метро.

И вот в процессе создания офиса мечты появилась идея расширить его до общего пространства – не только для наших, но и для других талантливых команд. Так, было принято решение вместо одного этажа задействовать сразу все. В прошлом эти помещения выполняли самые различные функции: одна зона была столовой, другая – банкетным залом, третья –кухней, четвертая – танцевальной площадкой. Все из перечисленного оставалось в аварийном состоянии много лет и не использовалось.

Все, что продолжало кое-как работать – кабинеты, которые завод сдавал под офисы различным фирмам и организациям.

Нам посчастливилось арендовать здание полностью и дать ему шанс вновь работать на 100 %. Создавая проект преображения локации, мы хотели сберечь ее изначальные черты, насколько это возможно, ведь сооружение, построенное в далеких 30-х годах, представляет безусловную ценность как символ эпохи.

Среди прочего мы отреставрировали старую мраморную плитку, вместо того чтобы использовать новый, более функциональный материал. Я считаю это решение одной из главных фишек интерьера. Экономически выгодней было бы просто заменить покрытие, но вопрос сохранения таких нюансов был принципиальным. Естественно, мы обновили коммуникации, инженерию, интерьеры, но при этом не разрушили все "под ноль".

К слову, танцевальный зал мы тоже планируем восстановить, ведь это уникальная площадка в центре города, площадь которой не проигрывает британскому Empress Ballroom, где ежегодно проходит международный конкурс по бальным танцам. После окончания работ и "Радар" сможет проводить состязания подобных масштабов.

Вся же часть здания, где когда-то готовилась и подавалась еда, тоже возобновит изначальную миссию. Даже окошко, через которое продавались ароматные пирожки, мы сохраним. Собственно, выпечку по оригинальному рецепту столовой можно будет попробовать в стенах обновленного здания. Именно такие детали сохранят историю этого места, и каждый киевлянин либо гость города сможет к ней прикоснуться.

Если вкратце говорить о самом процессе ремонтных работ, то это было очень непросто – хотя бы потому, что нам пришлось вывезти кучу хлама, который накопился в помещениях за долгие годы. Учитывая площадь, работы велись буквально в режиме нон-стоп. Были проблемы и с некоторыми подрядчиками. Но, к счастью, все трудности оказались вполне преодолимыми.

В планах – фуд-корт, терраса для вечеринок и тату-салон

В итоге удалось создать многофункциональное пространство для комфортной работы. Уже работают опенспейсы и отдельные кабинеты, переговорки и кухня. После ремонта бывший танцевальный зал будет также использоваться как площадка для конференций.

С мая мы начнем запускать в работу все здание: планируем открыть спортзал, барбершоп, тату-салон, детскую комнату. На первом этаже расположится фуд-корт от Ulichnaya Eda с выходом на летнюю террасу. В теплое время года там будут проходить вечеринки с выступлениями диджеев и другие активности. Таким образом, мы постепенно создаем полноценную экосистему, в которой одна часть будет дополнять другую. Мне кажется, это вполне достойная замена хаотичному использованию этого здания в прошедшие годы.

Большинство нефункционирующих промышленных помещений в центре города постигает одинаковая участь. Они много лет простаивают без дела, разрушаются сами или с помощью застройщиков, и на их месте вырастают высотки. Модернизация же таких объектов позволяет сохранить здания, которым 100, а порой и куда больше лет, а вместе с ними – историю города.

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