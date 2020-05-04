День Киева 2020 отменили из-за карантина: что известно

В этом году День Киева, который выпадает на 31 мая, в столице не будут отмечать массовыми гуляньями из-за карантина в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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Об этом в комментарии журналисту OBOZREVATEL сообщила глава постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики КГГА Виктория Муха.

"В этом году мы не сможем отпраздновать День Киева в последнее воскресенье мая так же масштабно, как и раньше. Сейчас мы обсуждаем, возможно, праздник пройдет в онлайн-формате и в виде флешмобов", – сказала Муха.

День Киева в 2018 году Фолк Украина

По ее словам, только 4 мая Кабмином было принято решение о продлении карантина до 22 мая, а в перечне послаблений нет разрешения на массовые мероприятия.

Киев

"Понятно, что решение о продлении карантина будут принимать уже в конце мая. И даже если его (Карантин. – Ред.) отменят, за столько короткое время мы не успеем подготовиться. Поэтому сейчас мы уже с департаментом культуры обсуждаем новые формы. Киевляне у нас креативные, так что мы придумаем, как отпраздновать", – подчеркнула Муха.

В День Киева всегда много народу на Андреевском спуске

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 4 мая было зафиксировано 2388 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество увеличилось до 1535, а на территории области – до 853.