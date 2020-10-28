Из-за фальсификаций на выборах в Борщаговской ОТО открыты три уголовных дела, – Сюмар

Полиция Киево-Святошинского района открыла три уголовных дела за нарушения на выборах в Борщаговской ОТО под Киевом. Они касаются подкупа избирателей, препятствования деятельности народного депутата Украины и предоставления ложных сведений в Государственный реестр в Петропавловской Борщаговке.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.

Вечером 27 октября Виктория Сюмар сообщила, что в Борщаговской ОТГ на Киевщине, где по предварительным подсчетам голосов побеждает кандидат от партии "Европейская Солидарность", происходит массовый подкуп и фальсификация результатов. Она отметила, что в приемной нынешнего главы Петропавловской Борщаговки Алексея Кодебского обнаружила большие суммы наличных, списки избирателей с подписями, протоколы с мокрыми печатками, пачки паспортных данных.

Заместитель Алексея Кодебского и завхоз пытались помешать Виктории Сюмар документировать правонарушения и применили физическую силу к народному депутату. На место преступления срочно прибыли народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность".

"Следственные действия показали, что в этом кабинете была полная черная бухгалтерия. То есть здесь сейчас обнаружены и списки избирателей, и паспортные данные избирателей, и деньги в пакете, и сфальсифицированные удостоверения членов ТИК, а также протоколы, на которых стоят мокрые печати и которые просто заполняли", – отметила Сюмар.

"Я написала заявление по факту препятствования деятельности народного депутата. Это уголовная статья. Но очевидно, что не только то, что меня избили, является главным нарушением. Очевидно, что то, что обнаружили в результате следственных действий – целую черную бухгалтерию фальсификации выборов, это является уголовным преступлением. Все это фиксируется сейчас Национальной полицией. Составляют соответствующие протоколы с понятыми. Все это сейчас будет выниматься для того, чтобы были проведены следственные действия. Я понимаю, что господину Кодебскому сейчас наверняка неприятно проигрывать после того, как он просидел 30 лет на должности сельского головы Петропавловской Борщаговки, но я думаю, что он находится под серьезным риском уголовной ответственности", – отметила Виктория Сюмар.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Турчинов заявил о нарушениях во время президентского опроса и показал фото. Кроме того, наблюдатели изо всех уголков страны сообщали о новых способах фальсификации народного волеизъявления.