Из Киева запускают Интерсити на горнолыжный курорт Украины

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
12,1 т.
Из Киева запускают Интерсити на горнолыжный курорт Украины

"Укрзалізниця" запускает скоростной поезд Интерсити+ №745/746 из Киева в Славское.

Как сообщает пресс-служба УЗ, Hyundai Rotem начнет курсировать с 15 декабря и будет удобным для пассажиров, планирующих путешествия на горнолыжный курорт Карпат.

Пассажирам разрешено бесплатно перевозить с собой сверх установленной нормы ручной клади лыжи и палки к ним, сноуборд.

  • Из Киева отправление в 5:59, прибытие – в 13:16

  • Из Славского отправление в 16:20, прибытие в столицу – 23:57

На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Накануне новогодних праздников "Укрзалізниця" решила восстановить движение части отмененных поездов, а также запустить дополнительные.

  • Пассажиры смогут путешествовать в популярных направлениях: Киев – Солотвино, Одесса – Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель – Одесса, Мариуполь – Львов и Хмельницкий – Лисичанск.

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