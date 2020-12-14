Из Киева запускают Интерсити на горнолыжный курорт Украины
"Укрзалізниця" запускает скоростной поезд Интерсити+ №745/746 из Киева в Славское.
Как сообщает пресс-служба УЗ, Hyundai Rotem начнет курсировать с 15 декабря и будет удобным для пассажиров, планирующих путешествия на горнолыжный курорт Карпат.
Пассажирам разрешено бесплатно перевозить с собой сверх установленной нормы ручной клади лыжи и палки к ним, сноуборд.
Из Киева отправление в 5:59, прибытие – в 13:16
Из Славского отправление в 16:20, прибытие в столицу – 23:57
На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Накануне новогодних праздников "Укрзалізниця" решила восстановить движение части отмененных поездов, а также запустить дополнительные.
Пассажиры смогут путешествовать в популярных направлениях: Киев – Солотвино, Одесса – Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель – Одесса, Мариуполь – Львов и Хмельницкий – Лисичанск.