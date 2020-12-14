Из Киева запускают Интерсити на горнолыжный курорт Украины

"Укрзалізниця" запускает скоростной поезд Интерсити+ №745/746 из Киева в Славское.

Как сообщает пресс-служба УЗ, Hyundai Rotem начнет курсировать с 15 декабря и будет удобным для пассажиров, планирующих путешествия на горнолыжный курорт Карпат.

Пассажирам разрешено бесплатно перевозить с собой сверх установленной нормы ручной клади лыжи и палки к ним, сноуборд.

Из Киева отправление в 5:59, прибытие – в 13:16

Из Славского отправление в 16:20, прибытие в столицу – 23:57

На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый.

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