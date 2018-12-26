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Искал елку – нашел труп: в Киеве произошла трагедия

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Житель Киева отправился в лесопосадку за елкой и обнаружил труп неизвестного мужчины.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Инцидент произошел на ул. Бориспольская, недалеко от остановки "Шлакоблок" в Дарницком районе.

По предварительным данным, погибший – мужчина около 60 лет без определенного места жительства. Обстоятельства его смерти на данный момент неизвестны.

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Место происшествия

Место происшествия

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на стройке под Киевом нашли изувеченный труп женщины. В убийстве признался 28-летний мужчина. Он был задержан правоохранителями.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
криминал
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