Искал елку – нашел труп: в Киеве произошла трагедия

Житель Киева отправился в лесопосадку за елкой и обнаружил труп неизвестного мужчины.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Инцидент произошел на ул. Бориспольская, недалеко от остановки "Шлакоблок" в Дарницком районе.

По предварительным данным, погибший – мужчина около 60 лет без определенного места жительства. Обстоятельства его смерти на данный момент неизвестны.

Место происшествия Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на стройке под Киевом нашли изувеченный труп женщины. В убийстве признался 28-летний мужчина. Он был задержан правоохранителями.