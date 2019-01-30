Исчез перед новым годом: в Киеве нашли мертвым молодого парня. Фото 18+

В Киеве обнаружили мертвым парня, который пропал перед Новым годом.

Как сообщает в Instagram "ДТП. Киев", труп 24-летнего Вадима Бизюкова нашли в заливе Собачье устье в Оболонском районе.

Тело пришлось доставать при помощи спасателей ГосЧС, которым пришлось вскрыть лед, чтобы достать погибшего из воды. В карманах было найдены водительские права.

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Причины смерти далее будет устанавливать следствие.

Известно, что 25 декабря Бизюков вышел с работы и сел в такси возле "Эпицентра" по адресу улица Берковецкая, 6в. После этого связь с парнем пропала. Сообщается, что парень находился в розыске.

В Киеве нашли труп парня Instagram

В Киеве нашли труп парня Информатор

В Киеве нашли труп парня Информатор

В Киеве нашли труп парня Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, киевская полиция обнаружила труп ребенка. Погибшим оказался 15-летний парень, который ушел из дома на Рождество и пропал.

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