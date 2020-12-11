Интерьер старого ЦУМа в Киеве вспомнили в сети. Атмосферные фото

Анна Прийма Кияни 04:21, 11.12.2020

Архивные снимки Центрального универсального магазина (ЦУМ) в Киеве опубликовали в сети.

Снимками поделилась Нина Боич на странице "Старые фото Киева" в Facebook. Это было подлинное здание и снаружи, и внутри, в отличие от массовых проектов современных ТЦ", – написала она.

Здание ЦУМа расположено в центре города, на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого. C 2012 по 2017 год в нем была проведена полная реконструкция с сохранением исторического фасада и полной заменой внутренней части здания.

Новогодние игрушки в ЦУМе
Продажа тканей
Одежда в ЦУМе
Лестница в ЦУМе
Верхняя одежда
Одежда в ЦУМе
Ковры в ЦУМе
Касса в ЦУМе
Посуда в ЦУМе

В архитектурной среде Киева оно является редкостным образцом общественного здания в стиле арт-деко.

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