Интерьер старого ЦУМа в Киеве вспомнили в сети. Атмосферные фото

Архивные снимки Центрального универсального магазина (ЦУМ) в Киеве опубликовали в сети.

Снимками поделилась Нина Боич на странице "Старые фото Киева" в Facebook. Это было подлинное здание и снаружи, и внутри, в отличие от массовых проектов современных ТЦ", – написала она.

Здание ЦУМа расположено в центре города, на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого. C 2012 по 2017 год в нем была проведена полная реконструкция с сохранением исторического фасада и полной заменой внутренней части здания.

В архитектурной среде Киева оно является редкостным образцом общественного здания в стиле арт-деко.

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