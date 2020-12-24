Инклюзивный футбол для детей: в Киеве стартовал благотворительный проект

В украинской столице стартовал благотворительный проект, цель которого - создать инклюзивные условия для детских занятий футболом в Киеве и популяризировать инклюзивные коллективные виды спорта в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на kp.ua.

В течение 9 месяцев 60 детей будут посещать еженедельные тренировки по футболу на НСК "Олимпийский". Тренировки будут проводить высококвалифицированные тренеры-педагоги по коррекции поведения детей с особенностями в развитии.

Тренировки направленны на физическое развитие детей, усвоение навыков игры в футбол и развитие навыков командной игры.

Если карантинные мероприятия введут, то тренировки будут проходить в онлайн-формате. Видео-тренировки созданы с учетом возможностей проведения занятий в домашнем пространстве и с ограниченным количеством спортивного снаряжения.

Кстати, в рамках проекта будет проведен первый в Украине инклюзивный чемпионат по футболу для детей.

Реализация проекта стала возможной при поддержке украинского футболиста Александра Зинченко, полузащитника и левого защитника английского "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины, который выступил меценатом и соучредителем "Инклюзивный футбол для детей".

Благодаря таким проектам, у Украины есть все возможности для того, чтобы создать инклюзивные условия для каждого члена общества. Остается лишь приложить усилия, чтобы этот момент наступил как можно скорее.

Партнером проекта выступила компания Puma, которая обеспечила детские группы спортивным снаряжением и формой.

Команда Благотворительного фонда SG Charity уже не первый год занимается развитием инклюзии в Украине (проекты для детей с аутизмом "Мир внутри", проект по поддержке пожилых людей "Добрые дела"

А также важной частью процесса создания инклюзивного общества является информирование его членов о проблематике этого процесса и необходимость привлечения каждого.