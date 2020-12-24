Инклюзивный футбол для детей: в Киеве стартовал благотворительный проект

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Кияни
1,1 т.
Инклюзивный футбол для детей: в Киеве стартовал благотворительный проект

В украинской столице стартовал благотворительный проект, цель которого - создать инклюзивные условия для детских занятий футболом в Киеве и популяризировать инклюзивные коллективные виды спорта в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на kp.ua.

В течение 9 месяцев 60 детей будут посещать еженедельные тренировки по футболу на НСК "Олимпийский". Тренировки будут проводить высококвалифицированные тренеры-педагоги по коррекции поведения детей с особенностями в развитии.

Инклюзивный футбол для детей: в Киеве стартовал благотворительный проект 01

Тренировки направленны на физическое развитие детей, усвоение навыков игры в футбол и развитие навыков командной игры.

Если карантинные мероприятия введут, то тренировки будут проходить в онлайн-формате. Видео-тренировки созданы с учетом возможностей проведения занятий в домашнем пространстве и с ограниченным количеством спортивного снаряжения.

Кстати, в рамках проекта будет проведен первый в Украине инклюзивный чемпионат по футболу для детей.

Инклюзивный футбол для детей: в Киеве стартовал благотворительный проект 02

Реализация проекта стала возможной при поддержке украинского футболиста Александра Зинченко, полузащитника и левого защитника английского "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины, который выступил меценатом и соучредителем "Инклюзивный футбол для детей".

Благодаря таким проектам, у Украины есть все возможности для того, чтобы создать инклюзивные условия для каждого члена общества. Остается лишь приложить усилия, чтобы этот момент наступил как можно скорее.

Инклюзивный футбол для детей: в Киеве стартовал благотворительный проект 03

Партнером проекта выступила компания Puma, которая обеспечила детские группы спортивным снаряжением и формой.

Команда Благотворительного фонда SG Charity уже не первый год занимается развитием инклюзии в Украине (проекты для детей с аутизмом "Мир внутри", проект по поддержке пожилых людей "Добрые дела"

А также важной частью процесса создания инклюзивного общества является информирование его членов о проблематике этого процесса и необходимость привлечения каждого.

Инклюзивный футбол для детей: в Киеве стартовал благотворительный проект 04