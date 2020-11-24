Инфекционист предложил альтернативу госпиталям на месте Дворца спорта и ВДНХ в Киеве

Вместо Дворца спорта, стадионов и прочих больших объектов в Киеве нужно поделить все амбулатории по назначению.

Об этом заявил инфекционист клинической больницы №4 в Киеве Евгений Дубровский, отметив, что таким образом, необходимо наладить нормальный прием для большого количества зараженных, пишет Vgorode.

Врач описывает ситуацию, которая сложилась сейчас в медучреждениях, как неразбериху.

"Самый оптимальный вариант в такой ситуации – открытие Covid-амбулаторий, где будут приниматься исключительно больные коронавирусом или с подозрением на него", – отметил медик.

По его словам, это поможет хотя бы частично разорвать цепочку и эффективно помогать больным.

Инфекционист сразу же отметил, что кадров не хватает уже сейчас: врачи валятся с ног от такой напряженной работы и если что-то не изменить, зимой наступит коллапс системы медпомощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-чиновница Минздрава раскритиковала превращение Дворца спорта и ВДНХ в госпитали.

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