"Их величество едет!" Киевлян взбесили пробки из-за кортежа Зеленского: фото

В Киеве вечером понедельника, 17 ноября, перекрыли проспект Бажана для проезда президентского кортежа.

Как сообщил адвокат Юрий Шеремет в Facebook, он стал свидетелем инцидента по дороге из аэропорта "Борисполь".

"Лично наблюдал картину, когда для кортежа не только перекрыли движение на Бажана, а заставляли водителей даже съезжать и двигаться прилегающими улицами, чтобы весь проспект был чистым! Надо отдать должное полицейским: похоже, сами понимали абсурдность ситуации и тем, кто возмущался и не хотел съезжать, просто предлагали стоять с "аварийкой" на повороте, пока их величество не проедет", – написал он.

Пользователь Александр Нойнец опубликовал в Facebook фотографии пробок, которые образовались из-за перекрытия проспекта, и отметил, что водители встречали кортеж "веселым гудением".

"Я так думаю, это Порошенко кортеж. Не Зеленского же. Зеленский же кортеж отменил", – едко отреагировал он.

Пробки в Киеве на проспекте Бажана Alex Noinets, Facebook

Пробки в Киеве на проспекте Бажана Alex Noinets, Facebook

Пробки в Киеве на проспекте Бажана Alex Noinets, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось новое видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко в Житомире.

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