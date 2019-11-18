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18 ноября • обновлено в 20:16
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"Их величество едет!" Киевлян взбесили пробки из-за кортежа Зеленского: фото

3.3т
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В Киеве вечером понедельника, 17 ноября, перекрыли проспект Бажана для проезда президентского кортежа.

Как сообщил адвокат Юрий Шеремет в Facebook, он стал свидетелем инцидента по дороге из аэропорта "Борисполь".

"Лично наблюдал картину, когда для кортежа не только перекрыли движение на Бажана, а заставляли водителей даже съезжать и двигаться прилегающими улицами, чтобы весь проспект был чистым! Надо отдать должное полицейским: похоже, сами понимали абсурдность ситуации и тем, кто возмущался и не хотел съезжать, просто предлагали стоять с "аварийкой" на повороте, пока их величество не проедет", – написал он.

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Пользователь Александр Нойнец опубликовал в Facebook фотографии пробок, которые образовались из-за перекрытия проспекта, и отметил, что водители встречали кортеж "веселым гудением".

"Я так думаю, это Порошенко кортеж. Не Зеленского же. Зеленский же кортеж отменил", – едко отреагировал он.

Пробки в Киеве на проспекте Бажана

Пробки в Киеве на проспекте Бажана

Alex Noinets, Facebook

Пробки в Киеве на проспекте Бажана

Пробки в Киеве на проспекте Бажана

Alex Noinets, Facebook

Пробки в Киеве на проспекте Бажана

Пробки в Киеве на проспекте Бажана

Alex Noinets, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось новое видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко в Житомире.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну шоб с велика не сбили - темно ж, не видно не зги, а клятый Кличко так и не сделал велодорожки для клоуна!
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Deuse Sem
Deuse Sem
...Вова буксує. І, це, серйозно.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
"Отож",как он рассказывал пикалову.
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