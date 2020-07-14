Игорь Мирошниченко: у киевлян ежедневно воруют песок на десятки миллионов, полиция бездействует

Около месяца прошло с тех пор, как депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко обвинил нардепа Николая Тищенко в попытке подкупа киевлян перед местными выборами с помощью "краденого песка". По данным свободовца, борьбу за мечту мэрское кресло Тищенко решил вести, что называется, дешево и сердито: развозя по одному из районов Киева песок для детских песочниц. Мирошниченко утверждает: Тищенко здесь существенно "сэкономил", ведь этот песок был добыт без всяких разрешений и лицензий.

Заявление Мирошниченко вызвало большой резонанс – и привлекло внимание к большей проблеме: прямо сейчас в Голосеевском районе Киева вопреки решению Киевсовета компании, связанные с бывшим нардепом, используют как склад для вероятно нелегально добытого песка.

Что на самом деле происходит на Промышленной, 4 и почему ни власть, ни правоохранители не способны остановить фактически совершения преступления? Об этом мы поговорили с Игорем Мирошниченко.

Игорь Мирошниченко, депутат Киевского городского совета от ВО "Свобода" 24 канал

– Игорь, расскажите, что происходит вокруг земельного участка на Промышленной, 4? Действительно ли этот участок его арендатор – компания "Мостобуд" – использует незаконно?

– Если коротко, то в декабре 2018-го Киевский городской совет принял решение о расторжении договора с компанией "Мостобуд", по которому эта компания получала в аренду земельный участок размером более 17 га. Решение о расторжении договора было принято на 3 основаниях.

Первое – злобная неуплата арендной платы, на тот момент задолженность "Мостобуда" перевалила за 100 млн. грн.

Второе основание – субаренда, не согласована с Киевским городским советом, что запрещено, в том числе, договором аренды. Компания "Мостобуд" на время расторжения договора аренды передала земельный участок в субаренду компании "Мостобуд Транс". И не согласовала это с Киевским городским советом.

И третье основание для расторжения договора заключалось в нецелевом использовании арендатором земельного участка. Вместо размещения там производственной базы (под что, собственно, она предоставлялась), компания "Мостобуд" использовала землю под складирование песка, незаконно добытого компанией "Соби".

Именно поэтому мы в декабре 2018 года разорвали договор с "Мостобудом": за это проголосовало абсолютное большинство депутатов Киевсовета.

Но компания "Мостобуд" начала обжалование решение Киевсовета – и в феврале 2019-го добилась судебного решения, которым останавливалось решение КГС. И пока готовился иск по существу – выполнение решения депутатов было заблокировано.

– Оно заблокировано до сих пор? Или этот спор уже решен в судах?

– "Мостобуд" в конце концов суды проиграл. В частности, в мае этого года суд отказал им в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Поэтому, думаю, не ошибусь, если скажу, что шансов восстановить этот договор аренды через суды у "Мостобуда" уже нет.

– Шансов нет, а участок, насколько я понимаю, есть...

– Да, несмотря на то, что Киевсовет еще полтора года назад решил расторгнуть договор аренды – компания "Мостобуд" продолжает использовать землю под складирование песка компании "Соби". Ежедневно оттуда песок вывозится десятками грузовиков.

– А эта компания там откуда взялась?

– Они там находятся на основании договора купли-продажи, согласно которому компания "Мостобуд Транс", незаконно получила этот участок от "Мостобуда" в суборренду, продала компании "Соби" свое имущество, которое она там построила. Ну как имущество? 150 кв м, киоски.

Третья компания купила это имущество. Договор купли-продажи был заключен уже после расторжения договора аренды. Однако несмотря на это "Соби" внесла в реестр собственности не только приобретенное имущество, но и договор аренды на правах перехода собственности она себе зарегистрировала в реестр собственности. Хотя этот договор аренды, повторюсь, расторгнут. Да и компания "Мостобуд Транс" этого договора в реестр прав собственности не вносила.

То есть имеет место четкий сговор между регистратором и фирмой, которая сейчас, по документам, по крайней мере, и пользуясь внесенным в реестр собственности записью, использует земельный участок на Промышленной, 4.

– Если есть такой заговор – было ли сделано хоть что-то, чтобы вернуть ситуацию в русло законности и остановить противоправные действия?

– Конечно. Я как депутат Киевсовета вместе с юристами подготовил от имени КГГА жалобу. И передал ее Кличко, который, в свою очередь, 17 июня обратился с ней к комиссии в Минюсте, которая в месячный срок должна рассмотреть эту жалобу – и отреагировать на нее. В жалобе мы требуем, чтобы из реестра собственности был удален договор, который туда внесла эта компания, имеющая в собственности 150 кв м недвижимости. И которая прикрывается сегодня тем, что в реестр собственности внесен и договор аренды.

Впрочем, нашу жалобу Минюст до сих пор не рассмотрел. Хотя я, например, считаю, что медлить здесь нельзя. Жалоба должна быть рассмотрена немедленно. Потому что только так можно прекратить незаконный вывоз песка с земельного участка, находящегося в коммунальной собственности. Общество в этом очень заинтересовано.

– Почему?

– "Мостобуд", как я уже говорил, имеет большую задолженность перед бюджетом. На момент расторжения договора аренды – более 100 млн грн. Сейчас, с учетом пени, сумма уже перевалила за 200 млн. "Мостобуд" - банкрот. Поэтому взыскать с компании сумму задолженности имуществом не получится. Единственное, что мы можем сделать, чтобы вернуть в бюджет деньги, которые город недополучил в результате преступной деятельности компании "Мостобуд" - это арестовать песок и другое имущество на участке. И в случае положительного решения суда, город сможет этот песок продать и вернуть средства в бюджет.

Поэтому я, кроме жалобы в Минюст, которую подавали от КГГА, подготовил еще и обращение на прокурора Киева господина Говду. В обращении описана вся ситуация. И я там требую в порядке надзора прокуратуры способствовать, чтобы в рамках уголовного производства, которое уже давно возбуждено по факту незаконной добычи песка, незаконного использования земельного участка и нарушения земельного и градостроительного законодательства – арестовать все имущество и весь песок, который находится на территории.

Без таких решений песок на десятки миллионов гривен ежедневно вывозится на заводы, производящие бетон, и на строительные площадки. Все это происходит прямо сейчас.

– Вы говорите, песок добывается незаконно. На чем базируется ваше утверждение?

– Преимущественно он действительно добыт "в черную" - без лицензий, без спецразрешения. А промышленная добыча песка предусматривает получение спецразрешения.

Поэтому мы будем добиваться, чтобы в ближайшее время незаконная площадка на Промышленной, 4, на которой хранится нелегальный песок, была закрыта. А весь песок был изъят в пользу территориальной общины.

– Реагируют ли на ситуацию правоохранительные органы?

– Разве что потакают этому грабежу. Говорю так, потому что полиция никак не препятствует тому, что происходит. Песок вывозят без документов. Автомобили, которые представляют различные компании, документируют, названия фирм, куда вывозится песок – известны. Но им никак не препятствуют. Никаких санкций против них не применяют.

Мы обратились сейчас в Департамент благоустройства по демонтажу забора, которым огорожен этот земельный участок. Потому что если участок сегодня в судах еще оспаривается, то забор там точно установлен незаконно. Поэтому город может принять меры по его демонтажу. В департаменте нам пообещали это сделать как можно быстрее. И чтобы ускорить процесс, планируем обратиться еще и к Кличко.

– Что даст этот демонтаж?

– Без забора общине будет легче уже вместе препятствовать ворам воровать песок.

– Давайте поговорим о том, кто стоит за незаконной добычей и продажей песка, за всей этой историей?

– Кроме компании, которая незаконно складирует песок на Промышленной, 4, эту площадку "крышует" главный "смотрящий" Киева Денис Комарницкий и его протеже Николай Тищенко, который планирует выдвигаться в мэры столицы. Именно с этой площадки, по моей информации, Тищенко развозит песок по дворам Святошинского района. Это ворованный песок.

Николай Тищенко сейчас вообще пытается глубоко погрузиться в песочную тему. Именно оттуда он черпает сейчас значительную часть ресурсов, которые тратит, например, на наружную рекламу.

А в феврале Тищенко внес в Верховную Раду позорный законопроект, который пока не стал законом, но имеет все шансы им стать. Этот законопроект позволяет фактически без разрешения добывать песок в промышленных масштабах – под видом дноуглубления и берегоукрепления. Это означает, что любая контора "Рога и копыта" без спецразрешения, без уплаты соответствующей пошлины, других платежей и без учета может добывать песок в русле рек и озер Украины. Под видом заботы об экологии – экологию будут уничтожать. И начнут намывать песок в промышленных масштабах, еще в больших объемах, чем это делается сейчас.

Конечно, мы выступаем против этого. Мы считаем, что Госгеонедра должны выдавать спецразрешения, предварительно проверяя компании и, что крайне важно, четко указывая площадки, где можно добывать песок и где это не вредит экологии и инфраструктуре.

Потому что то, что происходит сейчас в Киеве – это реальный ущерб и угроза, как одному, так и другому.

– Задействован ли в этой схеме владелец "Мостобуда"?

– Конечно. Компанией "Мостобуд" владеет господин Продиус, бывший народный депутат, один из руководителей "янтарной мафии". Мы же все хорошо помним историю перестрелок на Волыни. И сейчас, по нашей информации, в теме не только он, но и бывший глава ГАСИ Сергей Кучер.

Ну и компания "Соби", которая, как я уже говорил, незаконно, без спецразрешений добывает в русле Днепра песок (там, где это запрещено) – также заинтересована в том, чтобы складировать на этом земельном участке песок.

– Вы упоминали об уголовном производстве, открытом в отношении незаконной добычи песка... Хотя бы какое-то движение в этом деле есть?

– Пока я вижу только бурную имитацию деятельности со стороны полиции. Они, типа, расследует. Но по факту никоим образом не привлекают к ответственности виновных и не готовы передать дело в суд.

Полиции выгодно, чтобы незаконный вывоз с этой площадки нелегального песка продолжался. Ведь на этой схеме зарабатывает не только Комарницкий с Тищенко, но и полиция, а возможно – еще и прокуроры и городские чиновники. Поэтому все происходит именно так, как мы видим.