"И ты подождешь!" Сеть возмутило объявление в суде Киева. Фотофакт

В сети появилась фотография объявления, якобы сделанная в здании столичного Окружного административного суда. Некоторые киевляне сочли его хамским и неподобающим.

В холле здания разместили лист А4 с предупреждением: "Хатико ждал, и ты подождешь. С любовью, ваша канцелярия". Снимок сравнения посетителей суда и собаки, которая известна своей настойчивостью в ожидании хозяина, опубликовала Наталья Новак на своей странице в Facebook.

"Принципы работы Окружного административного суда Киева. Фото объявления сделано 25 марта. Про язык официального учреждения я уже молчу", ‒ написала Новак.

В комментариях к ее посту пользователи соцсети оставили возмущенные комментарии.

"Зеркало украинского правосудия", ‒ написала одна из комментаторов.

Фото из Окружного административного суда Facebook Новак

"Хамское отношение", ‒ возмутился также Александр Максименко.

"Дореформировались", ‒ возмутился Василий Десятка.

Также одна из комментаторов отметила, что видела саркастическое объявление в здании прокуратуры.

"Добро пожаловать в изолятор №13 и фото распятой ножами крысы из "Рататуя" (мультфильм. ‒ Ред.) в то время, когда всплыла информация о пытках в этом СИЗО. Прокурор со мной общался в духе своего юмора", ‒ написала Елена Кирилюк.

Она также сообщила, что написала жалобу и сотрудников прокуратуры привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как писал OBOZREVATEL, в марте вокруг суда в Киеве вспыхнул скандал из-за попытки подсудимого совершить суицид в зале заседания.

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