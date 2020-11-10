Хрущевки в Киеве могут реконструировать без сноса – генплан

Obozrevatel Кияни 15:18, 10.11.2020 Обновлено: 15:32, 10.11.2020

В Киеве задействуют два метода реновации устаревшего жилого фонда: это реконструкция и санация существующих зданий без сноса, возможно, с достройкой 1-2 этажей.

"Если техническое состояние их будет удовлетворительное, то, возможно, мы пойдем по такому пути", – заявил начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий в эфире "Украина 24".

По его словам, второй путь, более присущий Киеву, – это снос пятиэтажных хрущевок и строительство на этих территориях домов большей площади и этажности. Надо будет также строить рядом новые садики и транспортные развязки.

Броневицкий добавил, что город должен помочь инвестору, потому что 30-40% он отдаст жильцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Броневицкий сообщил, какие хрущевки снесут первыми в Киеве.

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