"Хотят Бандеру – будет Бандера!" У Зеленского анонсировали новый скандальный референдум

Вопрос переименования Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры стоит вынести на референдум.

Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью "РБК-Украина". "Я бы вынес этот вопрос на референдум. Почему кто-то должен определять, как называть? Хотят Бандеры – пусть будет Бандеры. Это может быть соцопрос, консультативный", – сказал он.

При этом, комментируя решение Окружного административного суда по этому проспекту, глава Офиса президента заверил, что они "не вмешиваются в судебную систему".

Московский проспект в Киеве

"...Не имеем права по Конституции", – резюмировал Богдан.

Как писал OBOZREVATEL, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов. Речь идет о замене старых названий проспектов Московского и Генерала Ватутина в рамках декоммунизации в 2016-2017 годах. Украинцев разгневало это изменение.

КГГА завила, что готовит апелляцию на это решение.

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