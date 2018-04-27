Погромы ромов в Киеве: у Авакова сделали заявление

При любых правонарушениях со стороны ромов нужно обращаться в полицию, но насильственные действия в отношении этнических групп недопустимы, ведь они являются гражданами Украины.

"Безусловно, такие вещи недопустимы, я хочу напомнить, что мы по-разному можем относиться к той или иной этнической группе, и кому-то может не нравиться как кто-то выглядит, шумно себя ведет, или образ жизни, но мы должны помнить прежде всего, что это люди, и это граждане Украины, которые пользуются всеми правами", – сказал в комментарии "Обозревателю" советник министра МВД Зорян Шкиряк.

На жалобы граждан, что полиция ничего не делает для задержания ромов, совершивших правонарушения, Шкиряк ответил: "У нас в соцсетях постоянная зрада. В данной ситуации я подчеркиваю, что если есть правонарушение, надо идти в полицию, а не говорить о том, что не пойду в полицию, потому что они все равно ничего не делают. Если по такому принципу действовать, то вообще нет смысла обращаться в правоохранительные органы, а потом от них что-то требовать".

Советник министра МВД и сам признался, что имеет претензии к данной этнической группы.

"Мне, как гражданину также не все нравится, и в образе жизни, и в действиях той этнической группы, и это правда, мы должны об этом честно говорить. Безусловно, с их стороны время от времени есть уголовные преступления, но реагировать на них мы будем непосредственно по факту", – заявил он.

Однако, по его словам, должно быть верховенство права, если есть уголовное преступление со стороны представителя ромов, он должен отвечать по всей суровости украинского законодательства.

"Поэтому я лично призываю всех граждан, страдающих от действий тех или иных лиц, заявлять в полицию и давать возможность в рамках закона реагировать на те или иные правонарушения, тогда не будет возникать никаких вопросов", – добавил Шкиряк.

Как ранее сообщал "Обозреватель", группа цыган совершает нападения на людей с целью ограбления в Киеве.