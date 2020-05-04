На Киев и область обрушились ливни с градом. Фото и видео стихии и затопленных улиц

Глеб Иванов Кияни 15:57, 4.05.2020 Обновлено: 20:47, 4.05.2020

В Киеве и Киевской области разбушевалась гроза, начался ливень и сильные порывы ветра.

Фото и видео непогоды киевляне публикуют в социальны сетях. Так, пользователь сети Петр Шталинберг опубликовал в Facebook фото и видео из города Вишневое, что под Киевом. Там сильный ливень затопил улицы.

Позже начался сильный град.

Скриншот
Град в Киеве
Telegram\ Киев Сейчас
Telegram\ Киев Сейчас
Telegram\ Киев Сейчас

Из-за мощного ливня затопило улицы на Черниговской и на Соломенке.

dtp.kiev.ua
Скриншот

Кроме того, на фото, опубликованных в социальных сетях, видно, что из-за сильного дождя, некоторые автомобили ушли под воду.

Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков
Київ Інформ/Роман Петушков

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, на станции "Героев Днепра" был подтоплен торгово-развлекательный центр "Оазис".

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Кияни

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