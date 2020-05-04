На Киев и область обрушились ливни с градом. Фото и видео стихии и затопленных улиц
В Киеве и Киевской области разбушевалась гроза, начался ливень и сильные порывы ветра.
Фото и видео непогоды киевляне публикуют в социальны сетях. Так, пользователь сети Петр Шталинберг опубликовал в Facebook фото и видео из города Вишневое, что под Киевом. Там сильный ливень затопил улицы.
Позже начался сильный град.
Из-за мощного ливня затопило улицы на Черниговской и на Соломенке.
Кроме того, на фото, опубликованных в социальных сетях, видно, что из-за сильного дождя, некоторые автомобили ушли под воду.
Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, на станции "Героев Днепра" был подтоплен торгово-развлекательный центр "Оазис".