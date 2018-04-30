Грабили иностранцев: в Киеве задержали липовых полицейских

В Киеве преступники притворялись полицейскими и грабили иностранцев.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в состав группировки входили двое мужчин и одна женщина. Правоохранители их задержали.

"Злоумышленники работали по схеме: девушка знакомилась с иностранцами, отдыхала в развлекательных заведениях. Затем она назначала встречи в арендованных квартирах. Когда иностранцы оставались с ней наедине, в помещение врывались ее подельники, которые использовали форму сотрудников полиции", - сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Переодетые преступники угрожали иностранцам уголовной ответственностью, а затем требовали деньги, а также отбирали ценные вещи, забирали и использовали кредитные банковские карты.

"Их задержали и теперь подозревают в совершении четырех аналогичных преступлений", - отметил Корищенко.

Среди задержанных оказались 41-летний и 49-летний граждане другого государства. Они ранее были судимы за кражи. Также, в ними работала 30-летняя киевлянка.

В доме одного из подозреваемых полиция провела обыски и обнаружила форменную одежду правоохранителей, а также муляжи пистолетов и рации. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет тюрьмы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее полицейские задержали банду женщин, которые совершали разбойные нападения в Киеве.