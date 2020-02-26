Скандальное "дело Фукса": суд легализовал грабеж гобюджета

В деле, которое называют "аферой века в Киеве", появился новый поворот. Подольский районный суд Киева снял арест со счета аффилированной с олигархом Павлом Фуксом компании, которая "кошмарит" киевский метрополитен. Данным решением суд фактически признал законной "схему Фукса" и грабеж государственного бюджета на сумму 1,64 млрд. грн.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

КРАСОТА "ИГРЫ"

Коротко о сути схемы. Еще в 2009-2010 годах компания российско-украинского олигарха Павла Фукса "Укррослизинг" продала киевскому метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 году потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд гривен.

Киевский метрополитен

Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

В результате аферы киевский метрополитен уже несколько раз оказывался на грани остановки, была повышена стоимость проезда, а из бюджета уходят сотни миллионов гривен.

Ситуация на грани фантастики? Реальность. Но только спустя 10 лет (!), да и то после публикаций OBOZREVATEL, дело сдвинулось с мертвой точки.

Метро Киева

ВТОРОЕ "ДЫХАНИЕ"

Летом 2019 г. правоохранители активизировали работу, а суд наложил арест на счета компании, куда уходили миллионы бюджетных средств. Также он запретил киевскому метрополитену перечислять "задолженность".

Основанием стало то, что в ходе расследования уголовного производства прокуратура и полиция пришли к выводу: в 2017-2018 годах КП "Киевский метрополитен" необоснованно перечислил компании Фукса более трехсот миллионов гривен.

При этом сумма средств, которые подлежат дальнейшему взысканию с киевской подземки, составляет более 600 миллионов грн!

Павел Фукс "Украинская правда"

СУДЬИ УСТРОИЛИ "БОЙКОТ"

Арест счетов, куда поступали гигантские средства, больно ударил по выгодополучателям аферы. Австрийский бизнесмен от имени ODELUS-Construkt Kft. (и, соответственно, афиллированной с Фуксом "Австро-Венгерской Лизинговой компании") обратился к президенту Зеленскому.

Суть всего документа - жалобы на судей Подольского райсуда Киева. То есть президенту Украины "предложили" оказать давление на судебную власть?

Результат не заставил себя ждать: после обращения к Зеленскому судьи стали массово брать самоотвод. Однако с грехом пополам дело все же стало "двигаться".

НОВЫЕ "ИГРОКИ"

Помимо КП "Киевский метрополитен", который наконец-то стал предпринимать активные шаги для того, чтобы избавиться от финансовой кабалы, в деле появилась еще одна сторона.

В декабре 2019 г. Государственная казначейская служба также предъявила "претензии" к решениям судов, касающихся заключенного мирового соглашения между метрополитеном и "Австро-Венгерской лизинговой компанией".

А именно это соглашение, по сути, и легализовало циничную аферу, выгодополучателем которой в свое время стал российско-украинский олигарх Павел Фукс.

17 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе Государственной казначейской службы Украины на решение Хозяйственного суда г. Киева, а действие самого решения приостановлено до окончания его пересмотра (речь о скандальных условиях мирового соглашения между компанией Фукса и коммунальным предприятием).

10 января 2020 года суд открыл еще одно апелляционное производство уже по жалобе Главного управления Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве.

После этого данные жалобы были объединены в одно апелляционное производство.

На судебное заседание 14 января 2020 г. явились представители всех сторон. Однако представитель ООО "Австро-Венгерская Лизинговая Компания" заявил устное ходатайство об отложении рассмотрения дела, мотивируя тем, что истец не получал копию апелляционной жалобы Главного управления Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве, а о ее существовании узнал на данном судебном заседании.

В решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, также указано, что 3 января в Северный апелляционный хозяйственный суд от ООО "Австро-Венгерская Лизинговая Компания" поступил отзыв на апелляционную жалобу.

В итоге, суд решил отложить рассмотрение дела, была назначена новая дата судебного заседания – 4 февраля 2020 года.

Однако 4 февраля судебное заседание, на которое приехали журналисты OBOZREVATEL, не состоялось. Оказалось, что Государственная казначейская служба подала кассационную жалобу и дело будет направлено в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда.

Но уже 13 февраля Подольский суд принял решение удовлетворить ходатайство ООО "Австро-Венгерская лизинговая компания" о снятии ареста со счета в Проминвестбанке. Отметим, что все происходило "по-тихому", а в суде очень нервничали, когда наши журналисты звонили в суд, приезжали и пытались получить ответы.

Подольский суд

В итоге, на информационный запрос OBOZREVATEL в Подольском суде были вынуждены подтвердить полученную нами информацию о снятии ареста со счета аффилированной с Фуксом компании и отмене запрета распоряжаться средствами.

Ответ Подольского суда на запрос OBOZREVATEL

После такого решения Подольского суда можно сделать один важный вывод. Несмотря на колоссальный резонанс, сотни публикаций о недопустимости грабежа киевского метрополитена и, соответственно, бюджета столицы, власть не сделала ничего, чтобы остановить этот беспредел.

КУДА "ИСЧЕЗ" ОЛИГАРХ?

Часто задают вопрос: какое отношение имеет скандальный олигарх именно к "Австро-Венгерской Лизинговой компании"? Да самое непосредственное. Дело в том, что Павел Фукс продал ООО "Укррослизинг" в 2018 году - именно после начала шумихи и публикации резонансных материалов.

В издании Budapest.Business Journal был опубликован релиз об "инвестировании в перспективные восточноевропейские рынки и предприятия". Стороны сделки заявили, что согласились сохранить конфиденциальность о цене покупки и другие детали сделки. И это неудивительно.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, "Фукс отошел в тень, при этом полностью сохранив влияние на процессы".

Только один факт: в инвестиционно-девелоперской компании ODELUS-Construkt Kft, "купившей" у Фукса украинское ООО, числился... всего один человек.

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Затем компанию попросту переименовали: ООО "Укррослизинг" получило новое название – ООО "Австро-Венгерская Лизинговая компания".

(Продолжение следует...)

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