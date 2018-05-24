Горело как пиротехника: в Киеве на рынке вспыхнул масштабный пожар

В Киеве возле м. "Академгородок" в ночь на 24 мая загорелся рынок.

Возгорание началось с кровли одного из павильонов и охватило около 300 кв.м, сообщили в пресс-службе ГосЧС в г. Киеве.

"Из-за пожара в павильонах повреждена крыша, облицовка стен и потолка, мебель и лоток с товарами в одном из магазинов", ― рассказали в пресс-службе.

Главное управление ГосЧС Украины в г. Киеве

Главное управление ГосЧС Украины в г. Киеве

Главное управление ГосЧС Украины в г. Киеве

Видео с места происшествия опубликовали также в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Нет, это не пиротехника, это так сегодня ночью горел секонд-хенд на "Академгородке". Горело от метро и до супермаркета Novus", ― написали очевидцы.

Позднее в группе уточнили, что, по информации "Киев Оперативный", пожар возник из-за умышленного поджога игровых автоматов.

Однако пресс-служба ГосЧС г. Киева в коментарии для OBOZREVATEL уточнила, что причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как писал OBOZREVATEL, из-за пожара на складах предприятия в Белой Церкви пострадали четыре человека.