Скрашивают ожидание: в Киеве на участке для избирателей обустроили "кинотеатр"

В Киеве в отделении Государственного реестра избирателей Голосеевского района обустроили "кинотеатр", чтобы скрасить ожидание в очереди на смену места голосования.

Небольшой импровизированный экран сделали прямо в зале, где сотрудники райгосадминистрации регистрируют людей, пишет "Цензор.нет".

"Во время первого тура было много людей. В основном – переселенцы и много других, которые хотели голосовать в нашем районе. Глава администрации одобрил решение открыть актовый зал, поставить принтеры, ксероксы, чтобы делать копии", – рассказала сотрудница Голосеевской РГА Инна Гоголь.

Цензор.нет

Чтобы сдать документы на получение справки, люди записываются в очередь. После этого в актовом зале, где и устраивают кинопоказы, регистрируют и обрабатывают заявления.

Цензор.нет

Как писал OBOZREVATEL, подать заявление на смену места голосования можно до 15 апреля. В Киеве 8 апреля на некоторых участках для смены места голосования избирателей образовались значительные очереди.

Такая же ситуация наблюдалась и 9 апреля: люди выстраивались в очереди еще с улицы.

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