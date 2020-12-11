Гололед в Киеве и области спровоцировал около 600 аварий

Олег Тимченко Кияни 11:57, 11.12.2020 Обновлено: 12:11, 11.12.2020

В Киеве и области патрульные 10 декабря зафиксировали около 600 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, на дорогах области произошло 72 аварии. Из них 3 – с пострадавшими.

В патрульной полиции столицы уточнили, что на линию 102 поступило 503 сообщение о ДТП. В результате аварий погибли 2 человека и 6 травмированы. Водителей призвали быть максимально внимательными и осторожными за рулем.

Гололед приводит к массовым ДТП.
Патрульная полиция Киева
Микроавтобус вылетел на обочину и перевернулся.
Патрульная полиция Киевской области
Гололед превратил дороги в сплошной каток.
Патрульная полиция Киевской области
Полиция призвала водителей быть внимательными на дорогах.
Патрульная полиция Киевской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в пятницу, 11 декабря, из-за гололеда образовались серьезные пробки на дорогах города.

В Киевавтодоре сообщили, что 36 бригад по ручной уборке в ночь с 10 на 11 декабря обрабатывали тротуары и остановки. Всего с начала непогоды использовано 2143,7 тонн соли, 99,6 тонн песчано-солевой смеси, 258,3 тонн жидких хлоридов.

В Киевпасстрансе сообщили, что на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение – курсирование с отклонением от графика движения.

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