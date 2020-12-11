Гололед в Киеве и области спровоцировал около 200 аварий

В Киеве и области патрульные 10 декабря зафиксировали около 200 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, на дорогах области произошло 72 аварии. Из них 3 – с пострадавшими.

В патрульной полиции столицы уточнили, что во время дневной смены правоохранители оформили 127 ДТП. Водителей призвали быть максимально внимательными и осторожными за рулем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в пятницу, 11 декабря, из-за гололеда образовались серьезные пробки на дорогах города.

В Киевавтодоре сообщили, что 36 бригад по ручной уборке в ночь с 10 на 11 декабря обрабатывали тротуары и остановки. Всего с начала непогоды использовано 2143,7 тонн соли, 99,6 тонн песчано-солевой смеси, 258,3 тонн жидких хлоридов.

В Киевпасстрансе сообщили, что на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение – курсирование с отклонением от графика движения.