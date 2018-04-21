Гнилье и разбитые яйца: украинцам показали, что им продают

Журналисты побывали с проверкой в магазине "Руслан" в городе Ирпень Киевской области и заметили там множество нарушений.

Данная инспекция была проведена в рамках программы "Споживач" із Несміяновим" на телеканале "Прямий". Видео проверки показал сам ведущий на своей странице в Facebook.

"Магазин не большой, но нарушений хватает", - пишет Максим Несмиянов.

Ведущий заметил в зале гнилые овощи и фрукты, просроченные продукты и разбитые яйца, которые так никто не и убрал.

Также было отмечено нарушение санитарных норм - в одном холодильнике находился и свежий, и просроченный товар.

"Вот смотрите, кефирчик, молоко какое-то вскрытое... Ливер", - показал он содержимое.

На этот сюжет уже отреагировали эксперты. В частности, представитель "Общественной службы правовой информации" Максим Данильченко указал на бездействие санитарно-эпидемиологических органов.

"Будьте бдительны с продуктами не только на рынках, но и в сумермаркетах. А потом у нас и возникают такие ситуация, как недавнее масштабное отравление детей в Северодонецке", - предупредил он.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве в магазине нашлись украшения для пасхальных яиц, на которых изображены матрешки.