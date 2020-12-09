Главврач больницы Киева: реанимации с COVID-больными перешли на нечеловеческий режим

В Киеве по сравнению с весной и летом увеличилось количество больных коронавирусом с тяжелым течением болезни, реанимации забиты.

Об этом в интервью "Главреду" сообщила директор (главный врач) Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан, отметив, что пациентов даже нельзя сравнивать.

"Теперь заболевание протекает намного тяжелее и возрастной график тоже немного изменился. Если раньше это были исключительно возрастные люди, то сегодня достаточно молодых. И хотя процент таких небольшой, но они есть и переносят болезнь довольно сложно", – подчеркнула она.

По словам медика, больница сейчас работает над увеличением реанимационных коек, в полном объеме задействованы 20 мест.

"Сначала мы их увеличили с 6 до 9, а затем уже с 9 до 18 коек. И это не окончательная цифра, мы готовимся увеличить реанимационные койки до 30. Потому что если летом реанимации были заполнены, но не были перегружены, то уже в течение последних месяцев реанимации работают в нечеловеческом режиме – очень перегружены", – уточнила Мостепан.

Она добавила, что в реанимации находятся крайне тяжелые, в больнице действует централизованная подача кислорода - таких точек 92, всего же в медучреждении 197 кислородных точек.

"Те больные, у которых пограничное состояние (тяжелый и приближенный к реанимационному), они все на контроле у врачей-анестезиологов. Они еще не требуют подключения к аппарату ИВЛ, но уже нуждаются в постоянной подачи кислорода", – рассказала врач.

Анестезиологи коррелируют терапию и пациент получает всю реанимационную помощь, но ему еще не нужен аппарат ИВЛ.

"То есть мы все делаем для того, чтобы больных не доводить до реанимации", – резюмировала она.

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