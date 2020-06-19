Главврач Александровской больницы Киева о коронавирусе: реанимация переполнена, люди умирают

В Александровской больнице Киева, которая является опорной в борьбе с коронавирусом (COVID-19), особый прирост заболевших зафиксирован в реанимации.

Как сообщила "Сніданку з 1+1" главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко, сейчас отделение реанимации переполнено (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Последний месяц 8-10 тяжелых больных, из которых от 1 до 3 инфицированных находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшения количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелые категории больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают", – подчеркнула она.

Антоненко отметила, что врачи уже четко различают симптомы коронавируса у больных даже до поступления результатов тестов.

"Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких", – заявила главврач.

По ее словам, инфицирование коронавирусом сопровождается обширной воспалительной реакцией.

"Дексаметазон" действительно влияет, уменьшает воспалительный процесс и депрессию иммунной системы. Именно поэтому он назначается для лечения пациентов, но он никоим образом не влияет на вирус", – рассказала Антоненко.

Она также сообщила, что в последнее время в протокол лечения больных добавили препараты-антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови, что провоцирует COVID-19.

Главврач Александровской больницы предостерегла украинцев от пренебрежения карантином.

"Увеличение инфицированных больных связано с игнорированием и попранием всех мероприятий, которые были определены карантином. Только с этим", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, пациенты с коронавирусом, которые находятся в реанимации 1-й городской больницы Винницы, рассказали о тяжелом преодолении болезни.