Глава Госпотребслужбы рассказал, когда Киев перейдет в "красную" зону

Начальник столичной Госпотребслужбы Олег Рубан рассказал, при каком условии Киев перейдет в "красную" карантинную зону.

Сейчас в городе сложилась напряженная ситуация с обеспечением койкомест, отметил он в комментарии "РБК-Украина".

"Заполненность колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет держаться дольше 5 дней, то Киев может полностью перейти в "красную" зону. Но сегодня это еще под контролем и койкофонд обеспечивается", – сказал он.

Эксперт считает, что столица может последней выйти из эпидемии коронавируса, поскольку является городом-мегаполисом с большим количеством организованных коллективов и пересечением транспортных сетей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине официально подтверждено 322879 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7053 – обнаружены за минувшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.