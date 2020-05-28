Новый проект Генплана города Киева до 2040 года уже вызвал немало страхов, опасений и обвинений в адрес его авторов. Мы собрали основные замечания и претензии – и отправились в коммунальную организацию "Институт Генерального плана города Киева", специалисты которой и разрабатывали этот проект.

Начальник "Института Генерального плана города Киева" Сергей Броневицкий в интервью OBOZREVATEL подробно рассказал о том, каким образом и почему именно так в проекте нового Генплана отражены "горячие точки" столицы, что на самом деле представляет угрозу для окружающих город лесов и чем может обернуться торможение утверждения основного градостроительного документа Киева.

Сергей Броневицкий

– На сайте "Киевгенплана" с 18 марта выставлены на ознакомление материалы проекта Генплана Киева. Вы с тех пор принимаете замечания и предложения от общественности. После отмены всех ограничительных мер пройдут официальные общественные слушания по проекту. Времени достаточно, чтобы, при желании, тщательно все изучить и предоставить разработчикам свои предложения. Отдельные активисты выражают недовольство тем, что, по их словам, на многих участках вместо зеленых насаждений проект предусматривает застройку. Они вам пишут?

– Пишут, и мы обязаны ответить на все 100% замечаний и предложений. По моему поручению во время ознакомления с проектными материалами проводился анализ предложений и замечаний, которые поступали в КО "Киевгенплан". Выявлены очень интересные и полезные результаты. Большинство замечаний имеют чисто политическую направленность и касаются требований об отмене легитимных в настоящее время решений предыдущих созывов Киевского городского совета о предоставлении или изменении целевого назначения под застройку земельных участков, расположенных в зеленых зонах, на территориях лесов, лугов и тому подобное. Это позволило выявить наиболее конфликтные решения, о которых упоминается в замечаниях активистов, для их дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.

– С какими замечаниями вы не согласны?

– К сожалению, замечания некоторых активистов, в частности, по поводу ограничений полномочий Киевского городского совета в принятии решения о разработке Генерального плана города, свидетельствуют о попытках преобразования проекта Генерального плана города в платформу для политического противостояния городской власти и удовлетворения собственных амбиций в условиях предвыборной кампании.

Также, например, проектные решения по организации буферных парков, которые некоторые активисты называют "преступными уничтожением лесов в жертву застройщикам". Однако аналогичные решения в Генплане 2020 и Программе развития зеленых зон Киева до 2020 года до сих пор не вызвали обвинений от этих самых активистов. Существование такой практики в европейских городах их тоже не возмущает.

Часть замечаний касается неверной трактовки условных обозначений существующей и проектной застройки как возможности "сплошной жилой застройки" этих территорий. По таким вопросам мы предоставляли разъяснения, однако эти разъяснения игнорируются. И наоборот, изображение существующей застройки в соответствии с нормами трактуется как механизм "узаконивания" прежних решений.

Некоторые замечания касаются завершенности проекта Генплана, представленного для ознакомления. Разработка генерального плана города – это сложный многоэтапный процесс. Этапы разработки определяются в соответствии с Законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности", постановлениями Кабинета Министров Украины, Порядком разработки градостроительной документации, утвержденным приказом Минрегиона Украины, государственными строительными нормами "Состав и содержание генерального плана населенного пункта".

– Какие же это этапы разработки?

– Первый. Подготовка, изучение и обобщение исходных данных, комплексный анализ ("аудит") реализации действующего генплана с оценкой проблем, рисков, сильных и слабых сторон города.

Второй. Разработка проекта Генерального плана города Киева, в частности комплексная ресурсная оценка, обоснование и расчеты показателей, разработка предложений, подготовка. текстовых и графических материалов в составе и содержании, в соответствии с государственными строительными нормами, стратегическая экологическая оценка проектных решений.

Разработанный проект генерального плана передается заказчику для предварительного рассмотрения и ознакомления. После этого заказчик публикует сообщение о начале общественных слушаний.

Третий. Общественные слушания проекта Генерального плана и общественное обсуждение его стратегической экологической оценки. В ходе общественных слушаний общественность представляет предложения и замечания, которые разработчик рассматривает совместно с заказчиком и обязан учесть, если эти замечания не противоречат законодательству государственным нормам и правилам...

Обычно для крупного города этап общественных слушаний продолжается более одного месяца, а в графические и текстовые материалы может быть внесено несколько сотен поправок.

– Значит, сейчас проект находится даже не в конце второго этапа?

– А есть еще четвертый и пятый этапы. Доработанный проект Генерального плана подается на экспертизу. Во время прохождения экспертизы проектировщик исправляет проектные материалы с учетом замечаний экспертов или дает разъяснения. В градостроительной практике к сложному проекту Генерального плана крупного города, как правило, предоставляется несколько десятков замечаний. Фактически на этапе экспертизы совершается дальнейшая доработка проекта.

Скорректированный проект вместе с экспертным отчетом, материалами общественного обсуждения, необходимыми протоколами подается заказчиком на рассмотрение Киевского городского совета. Наступает последний этап. Проект Генерального плана в течение месяца рассматривается постоянной комиссией и передается для рассмотрения на сессионном заседании.

При этом при рассмотрении постоянной комиссией также могут быть внесены отдельные редакционные правки с учетом замечаний депутатов Киевсовета.

Утвержденный Генеральный план публикуется и передается заказчику для размещения в векторной форме в автоматизированной геоинформационной системе градостроительного кадастра города Киева. Подчеркиваю, что согласно Закону Украины "О регулировании градостроительной деятельности" градостроительная документация – это утвержденные текстовые и графические материалы по вопросам регулирования планирования, застройки и другого использования территорий.

Итак, проект Генерального плана города Киева приобретает статус градостроительной документации, а процесс его разработки считается завершенным только после утверждения Киевским городским советом.

– Наверное, у многих претензии вызывает уже сам факт продолжения жилищного строительства в Киеве, предусмотренный проектом?

– В проект Генплана города Киева приводятся показатели ожидаемой численности постоянного населения города – 3,26 млн человек на основе комплексного демографического анализа, разработанного Институтом демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи НАН Украины. Кроме того, численность фактического населения прогнозируется до 3,85 млн человек. Этот показатель учитывает население, постоянно проживающее в населенных пунктах прилегающих к Киеву городов, поселков и сел, которое работает или получает определенные услуги в Киеве.

У проектировщиков нет законодательных и административных оснований искусственно ограничивать расчетную численность населения города. Недооценка в проекте Генплана объективных тенденций и демографического прогноза по численности жителей приводит к негативным социальным и экономическим последствиям: рост очередей в детские сады и школы, недостаток электро- и энергоресурсов, недостаточная провозная способность магистралей и тому подобное. Расчеты по количеству домов в Генеральном плане нормами не предусмотрены. Эскиз застройки выполняется при разработке детального плана территории. Строительство будет осуществляться в комплексе с объектами социальной сферы, прилегающей зелеными насаждениями и площадок, другими объектами благоустройства с ограничением плотности населения микрорайона до 450 человек/га.

– Что скажете по поводу сообщений в Фейсбуке о том, что части лесов и лесопарков грозит превращение в буферные парки?

– На самом деле угрозу для лесов составляют не буферные парковые зоны, которые мы предлагаем создавать на базе городских лесов, а превышение максимально допустимой рекреационной нагрузки, которая составляет 0,7-1 чел/га в хвойных лесах и до 3,5 чел/га в лиственных лесах. Указанные показатели приведены в таблице 8.5. ГСН Б.2.2: 2019 "Планирование и застройка территорий", которые прошли внимательное рассмотрение и согласование с экологами профильного Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Превышение рекреационных нагрузок, которое постоянно происходит на участках леса, прилегающих к существующим жилым массивам, приводит к постепенной деградации и гибели естественных зеленых насаждений, вытаптывании травяного покрова, уничтожении редких цветов и так далее. Кроме того, создание буферной парковой зоны у жилой застройки позволяет обеспечить пожарную безопасность. Запрет размещения МАФов определяется регламентом использования этой территории.

– Буферные парки – это идея разработчиков проекта нового Генплана?

– Создание буферных парков предусмотрено еще решениями действующего Генерального плана города Киева и проектом планировки его пригородной зоны на период до 2020 года, утвержденным в 2002 году, Программой комплексного развития зеленой зоны г. Киева до 2010 г. и концепцией формирования зеленых насаждений в центральной части города , утвержденной в 2005 году, действие которой продлено до конца 2020 года. В 2006 году было разработано и утверждено Положение о создании и содержании буферных парков. Протестов и возражений жителей по этим документам за период их реализации не поступало.

– Что же такое буферный парк?

– Это упорядоченная часть территории леса населенного пункта, расположенная на границе города с лесом, предназначенная для свободного кратковременного отдыха и организованная путем постепенной реконструкции в определенную ландшафтно-планировочную систему (с максимальным сохранением существующей природной среды). Она представляет собой комплекс, объединяющий рекреационные, архитектурно-художественные, санитарно-гигиенические, познавательные и лесохозяйственные функции. Согласно ГСН "Планирование и застройка территорий" в городах с численностью населения 100 тыс. человек и более существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить дополнительно к озелененным территориям общего пользования из расчета не более 5 м. кв./чел.

Буферные парки создаются по проекту, разработанным в соответствии с действующим законодательством. Проекты создания буферных парков подлежат обязательной государственной экологической экспертизе. Создание буферных лесопарков является общепринятой европейской практикой. В европейских городах удельный вес зеленых зон общего пользования составляет около 60% от общей площади всех зеленых зон города.

– Сколько буферных парков будет в Киеве?

– Мы предполагаем создание 15 буферных парков на базе городских лесов возле жилых массивов общей площадью территории 1 598 га. Буферные парки в пределах НПП "Голосеевский" изъяты из проектных решений Генплана в соответствии с замечаниями Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

– На сегодняшний день "горячая точка" – урочище Протасов Яр, где строят жилой комплекс. Почему вы не вернули этому участку "зеленый" статус?

– Потому что в соответствии с требованиями ГСН "Состав и содержание генерального плана населенного пункта" при разработке генерального плана города должны быть учтены, в том числе, информация градостроительного, земельного и других кадастров, инвестиционные намерения юридических и физических лиц, приняты решения по застройке и другому использованию территории.

– А подробнее?

– Два земельных участка по ул. Протасов Яр общей площадью 16,47 га одним из двух решениям Киевского городского совета от 2004 года отнесены к землям запаса жилой и общественной застройки с исключением их из категории земель рекреационного назначения, а вторым – "О продаже земельных участков обществу с ограниченной ответственностью" Протасов Яр "для строительства жилого комплекса с объектами социально-культурного и бытового назначения в квартале улиц Волгоградской, Докучаевской, Протасов Яр и Соломенской и в квартале улиц Протасов Яр, Николая Амосова и Соломенской в Соломенском районе г. Киева" – переданы в собственность для жилищно-гражданского строительства.

Еще один земельный участок по ул. Амосова решением Киевсовета от 2007 года (с изменениями и дополнениями, внесенными решением КГС в 2008 году) "О передаче обществу с ограниченной ответственностью "БОРА" земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом на ул. Николая Амосова в Соломенском районе г. Киева" была отведена для жилищно-гражданского строительства. Этим решением были внесены изменения в действующий сегодня Генеральный план города Киева, а именно: земельный участок по ул. Николая Амосова был переведен с территории зеленых насаждений общего пользования в территории жилой и общественной застройки.

Также были внесены изменения в Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года и концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города, утвержденных решением Киевского городского совета от 2005 года, а именно: был исключен из перечня озелененных территорий общего пользования города Киева, соответствующих типологическим признакам и планировочным требованиям, земельный участок площадью 3,15 га в парке отдыха Протасов Яр в Соломенском районе Киева.

– То есть шансов на зеленую зону в Протасовом Яру нету?

– Такой шанс появился! Киевсовет на ближайшей сессии рассмотрит вопрос изменения целевого назначения части земельного участка Протасова Яра – обратно в зеленую зону. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. И это найдет свое отражение в нашем проекта.

– Активисты, которые выступают за создание экопарка "Осокорки", также недовольны решением вашего проекта, мол, Генплан предлагает застроить территорию диких болот и озер. Что скажете?

– Опять же, это не Генплан предлагает. Так говорить неправильно. Согласно детальному плану территории района Осокорки в Дарницком районе г.Киева, утвержденного решением Киевсовета в 2009 году, а также в соответствии с решением Киевсовета от 2005 года "О передаче обществу с ограниченной ответственностью "Контактбудсервис" земельного участка для застройки объектами жилищного и социально бытового назначения на ж/м Осокорки-Центральные (1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайоны) в Дарницком районе г.Киева" там в проекте Генерального плана Киева – жилая и общественная застройка. У проектировщиков нет юридических оснований не придерживаться и проигнорировать решение суда, который сегодня не признал эту застройку незаконной. Законность или незаконность строительства устанавливает суд, а не проект Генерального плана города Киева. КО "Киевгенплан" не имеет полномочий отменять решение суда, которые являются легитимными и законными для реализации независимо от утверждения нашего проекта.

Итак, вопрос требует дальнейшего рассмотрения и поисков компромисса.

– Так там будет сплошная застройка?

– Ни в коем случае! В проекте Генерального плана учтены два решения Киевского городского совета от 2019 года – "Об объявлении природной территории ландшафтным заказником местного значения "Осокорковское луга" и "Об объявлении природной территории ландшафтным заказником местного значения "Озеро Тягле". Согласно им, территория южнее ул. Коллекторная, включающая озеро Тягле и его прибрежную полосу, и территория к югу от озера Тягле (общей площадью 285 га по двум решениям) определена как территория природно-заповедного фонда и по функциональному назначению отнесена к территории лугопарков, зеленых насаждений общего пользования (за пределами санитарно-защитной зоны БСА) и водных поверхностей. Соответствующие изменения были внесены в текстовые и графические материалы проекта Генерального плана города Киева.

– И еще интересная ситуация. Кристерова горка в материалах проекта Генплана зеленая, но некоторые активисты утверждают, что где-то у вас есть скрытые намерения отдать ее под застройку. Как такое может быть?

– Это безосновательные обвинения. На основном чертеже проекта Генерального плана города Киева Кристерова горка – земельный участок по ул. Вышгородская, 47-ж по функциональному назначению отнесен к территории зеленых насаждений общего пользования в соответствии с решением КГС от 2019 года "О расторжении договора аренды земельного участка площадью 1,09 га на улице Вышгородской, 47-ж в Подольском районе города Киева, заключенного между Киевским городским советом и ООО с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ КМ" от 14.08.2007 N 85-6-00341 (с изменениями, внесенными соглашением от 29.05.2017), и урегулировании вопроса дальнейшего использования земельного участка площадью 1,09 га на улице Вышгородской, 47 -ж в Подольском районе города Киева". На чертеже "Озелененные, ландшафтно-рекреационные территории и территории и объекты природно-заповедного фонда" указанный участок определен как часть памятника природы "лесное урочище Кристеров".

Так что в проекте Генплана города Киева застройка парка Кристерова горка не предвидится.

– Отдельные активисты опасаются, что если зеленые зоны, которые находятся вблизи жилого комплекса, в материалах проекту Генплана обозначены как зоны существующей жилой застройки, то их неизбежно застроят. Так ли это?

– Территории существующей застройки отображаются на графических материалах проекта Генерального плана города Киева по данным городского земельного кадастра. При этом территории существующей застройки согласно государственным строительным нормам включают придомовые зеленые зоны, внутриквартальные скверы и бульвары. То есть пометка "территории существующей застройки" не означает, что в будущем зеленые холмы будут сплошь застроены. Максимально допустимый процент застройки ограничивается ГСН "Планирование и застройка территорий". В частности, для 11–этажной застройки он совпадает не более 30%. В проект Генерального плана города Киева в соответствии с государственными санитарными нормами принято также ограничение плотности населения микрорайона до 450 человек/га.

– На Оболони жители волнуются по поводу возможного строительства многоэтажек на месте спорткомплекса "Аквариум". В проект Генплана этот участок отведен под зону жилищно-общественной застройки в перспективе.

– Земельный участок по ул. Героев Сталинграда, 45, на котором расположен фитнес-центр "Аквариум", сейчас застроен и в проекте Генерального плана по функциональному назначению относится к сельбищным территориям, а именно к зоне жилищно-общественной застройки.

Согласно имеющимся данным действующего Генерального плана Киева, по функциональному назначению она относится к территории жилой многоэтажной застройки. Зона жилищно-общественной застройки, обозначенная в проекте нового Генерального плана города, не противоречит по функции размещению бассейна. Участки вокруг озера Белое в пределах прибрежной защитной полосы относятся к ландшафтно-рекреационным территориям, где предполагается благоустройство и очистка существующего озера.

Поэтому еще раз повторяю: проектом Генерального плана города Киева земельные участки не отводятся под застройку и застройки не узакониваются. В проекте Генерального плана учитываются принятые легитимные (не отмененные судом или органом местного самоуправления) решения Киевсовета.

Порядок принятия решений о выделении и отводе земельных участков, изменении их целевого назначения определяется земельным законодательством, а не проектом Генерального плана города Киева. Кроме того, в проекте Генплана предусмотрено размещение физкультурно-оздоровительных комплексов и строительство бассейнов крытых и открытых общего пользования для населения в каждом районе города Киева. Конкретные сроки строительства зависят от доходов городского бюджета, инвестиционных доходов и планируются в программах экономического и социального развития города Киева.

– А территорию завода "Арсенал" вы действительно предполагаете отдать под жилищно-общественную застройку?

– Земельный участок Государственного предприятия завода "Арсенал" имеет целевое назначение: "Для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности для эксплуатации и обслуживания комплекса зданий и сооружений производственного, жилищного и социально-бытового назначения" . Согласно намерений землепользователя в проекте Генерального плана на перспективу указанный земельный участок по функциональному назначению относится частично к зоне промышленной и научно-производственной застройки (вдоль Кловского спуска) и частично – к зоне жилищно-общественной застройки.

– В интернете была информация, что община поселка Шевченко на Подоле пытается защитить от застройки зеленую зону между улицами Косенко и Золочевской, которую местные жители считают сквером. А что в вашем проекте?

– Согласно данным кадастровой карты Украины указанные участки между улицами Косенко и Золочевской предоставлены в собственность: "Для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства. Для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений". Соответственно, в проекте Генерального плана эти участки по функциональному назначению относятся к сельбищной территории, а именно к зоне усадебной жилой застройки.

Снова подчеркну, что в данном случае проект Генплана города Киева учитывает принятые решения, а не предусматривает новую усадебную застройку в лесу, и тем более – не отводит и не узаконивает участки под усадебную застройку, поскольку эти участки уже отведены и предоставлены в собственность. Добавлю, это очень интересная информация, что местные жители считают сквером эту зеленую зону в лесу: она свидетельствует, что на самом деле жители отнюдь не против создания буферных парков (или скверов) на части городских лесов.

– Киевляне много лет оказывают сопротивление строительству ЖК в буферной зоне Софии Киевской, высотность которого на несколько этажей превышает разрешенную. Хотя городские власти обязали застройщика демонтировать лишние этажи, он этого не делает. В проекте Генплана здание указано как такая, которое существует в пределах зоны жилищно-общественной застройки. Есть ли основания для такого узаконения?

– Проектом Генерального плана города Киева никоим образом не предлагается узаконить проблемное здание в буферной зоне Софии Киевской. ГСН "Состав и содержание генерального плана населенного пункта" не устанавливает требования предоставлять перечни объектов незаконного или самовольного строительства и выделять их на чертежах отдельным условным обозначением. Информация о перечне объектов незаконного и самовольного строительства приводится и постоянно обновляется Службой градостроительного кадастра Департамента градостроительства и архитектуры.

На историко-архитектурном опорном плане приведена буферная зона объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра" – согласно последним исходным данным, предоставленным Министерством культуры, молодежи и спорта Украины.

Материалы проекта Генерального плана разрабатываются на топооснове, которая фиксирует существующее положение застройки территорий (элементы застройки, которые физически присутствуют в пределах территории) и предоставляется в виде исходных данных. Элементы застройки на топооснове не могут быть изменены разработчиком, поскольку это будет фальсификацией выходных данных.

С другой стороны, Генеральный план определяет функциональное зонирование территорий, а не их застройку, поэтому наличие на материалах топоосновы элементов застройки отнюдь не означает их узаконивание. Вопросы соблюдения законности ведения строительства относятся к компетенции ГАСИ.

– В материалах проекта Генплана берега реки Почайны, которой занимаются известные в Киеве активисты, остаются зеленой зоной общего пользования, но, говорят, не все так просто. В проекте Генплана также обозначены зоны жилищно-общественной застройки в течение 20 лет – в том месте, где Почайна вытекает. Активисты говорят, что в соответствии с договоренностями с арендатором участка на этом участке в перспективе должно быть открытое русло реки.

– Сейчас Парк "Почайна", созданный согласно решения Киевсовета от 2017 года, площадью 10,10 га, отображен в проекте Генерального плана города Киева (в графических и текстовых материалах) в соответствии с указанным решением, и по функциональному назначению относится к ландшафтно-рекреационным территориям, а именно – к территории зеленых насаждений общего пользования и водных поверхностей. Графические материалы проекта Генерального плана города Киева относительно учета проектной документации парка Почайна с открытием ее русла будут проверены и при необходимости уточнены. Однако попутно замечу, что общая стратегия по открытию русел малых рек и создание вокруг них зеленых зон впервые предложена именно в проекте Генерального плана города Киева.

– Почему графические материалы проекта Генплана не были представлены для ознакомления в векторном формате?

– Разработку градостроительной документации до ее утверждения нельзя считать завершенной. Общественное обсуждение является очень важным этапом разработки проекта Генерального плана города Киева. Следующим важным этапом является прохождение экспертизы. Градостроительная документация в векторном формате только после ее утверждения размещается в официальной автоматизированной информационной системе градостроительного кадастра. Размещение незавершенной и неутвержденной документации в векторном формате, который предоставляет возможность корректировки материалов, может привести к юридическим коллизиям и негативным правовым последствиям.

– Если взглянуть на вопросы, которые мы только что с вами обсудили, то очевидно, что риски и угрозы касаются действующих и легитимных решений Киевсовета, принятых за период реализации Генерального плана-2020, которые до сих пор не отменены и не признаны судом незаконными. Но не самого проекта Генплана. Не так ли?

– Да, и при этом Генеральный план не является инструментом или средством узаконивания этих решений.

В то же время я считаю, что необходимо законодательно урегулировать возможности общественного обсуждения и влияния общественности на принятие решений о предоставлении земельных участков под застройку и согласование инвестиционных намерений застройщиков по размещению строительства.

Между тем торможение утверждения нового Генерального плана города Киева продлит действие ручного механизма регулирования градостроительной деятельности и будет способствовать распространению хаотичной застройки. В очередной раз призываю киевлян внимательно изучить материалы проекта на сайте и присылать свои замечания и предложения на почту или на почтовый адрес: 01001, г.. Киев, ул. Крещатик, 32.