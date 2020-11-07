Где в Киеве можно стать жертвой карманников: в МВД назвали опасные места

Ольга Липич Кияни 09:44, 7.11.2020 Обновлено: 10:13, 7.11.2020

Потенциально опасными местами в Киеве, где можно стать жертвой карманников, остаются столичное метро, железнодорожный вокзал и центр города.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Владимир Мартыненко, передает "Украина 24". Вместе с тем он подчеркнул, что в 2020 году в Киеве значительно уменьшилось число карманных краж.

"Это железнодорожный вокзал и места около него, это метро и центр города. Это там, где происходит больше всего таких преступлений. На рынках, в общественном транспорте намного меньше, чем в этих трех точках, хоть метро и сложно назвать точкой", – отметил Мартыненко.

Советник главы МВД сообщил, что, в соответствии с оперативной информацией, "на территории вокзала преступную деятельность осуществляют 87 лиц ромской народности, которые с начала 2020 года доставлялись в отдел полиции более 5 тыс. раз, то есть больше 15 раз в сутки".

"Вся суть в том, что пока их держат в отделении, они не крадут, как только выпустили – они начинают это делать снова. В большинстве случаев ромы избегают регистрации. Они где-то есть, но идентифицировать сложно. Второй момент – выбор меры пресечения. Даже когда их задерживают, расследуют и дело доходит до суда – он выбирает личное обязательство. Почему? Например, там много матерей-одиночек, беременных, с большим количеством детей", – рассказал Мартыненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из магазинов в Соломенском районе Киева 3 октября задержали мужчину, который может быть причастен к нескольким кражам.

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