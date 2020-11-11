Где была царская площадь в Киеве: в сети вспомнили раритет

В сети опубликовали редкую фотографию Европейской площади в Киеве, которая ранее носила название Царской.

Царская площадь. Twitter, Пуля

Площадь получила название в в 1869 году в честь императора Александра II.

К концу XIX века там возвели два значительных здания – Купеческое собрание (построено в 1882 по проекту архитектора Владимира Николаева, сейчас на месте этого здания – Национальная филармония Украины) и дом Славянского.

Европейская площадь знаменита также тем, что именно здесь в 1892 году впервые началось регулярное движение электрического трамвая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.