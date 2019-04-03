В Киеве взлетели цены на аренду квартир: названы самые бюджетные районы

В Киеве в 2019 году снова подорожала стоимость аренды квартир. После небольшого удешевления с декабря по январь, в феврале средняя стоимость съема недвижимости взлетела.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 9000 гривен. Двухкомнатные сдают по 12 900, а "трешки", – за 16 500, пишет "Сегодня" со ссылкой на данные аналитиков.

Самые недорогие предложения можно найти в Святошинском и Деснянском районе, где заселиться в однокомнатную квартиру стоит около 7000-7500 гривен в месяц. Двухкомнатные тут стоят от 8000 (в Деснянском) до 10 000 (в Святошинском), а трехкомнатные – от 10 000 до 13 000 гривен.

За 8000 гривен снять "однушку" можно в Днепровском и Подольском районах, а в Шевченковском и Оболонском ее стоимость достигает почти 9000 грн.

Иллюстрация Pexels

В Соломенском и Дарницком районах за нее придется отдать около 10 000. Дороже всего однокомнатное жилище обойдется в Голосеевском (10 800 грн) и Печерском районе, где средняя стоимость составила целых 12 800 гривен.

Цена квартир в Киеве Сегодня

"Годовая статистика по аренде впечатляет: цена поднялась почти на 40% в течение прошлого года (в гривнах). В долларах этот показатель составляет около 35%", – подвели итог в СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, с 2017 по 2018 год стоимость 1 кв. м квартиры в новостройке увеличилась на 7%.

По оценкам экспертов средняя стоимость квартир в новостройках столицы в сентябре 2018 года составила 24 896 грн/кв. м. (±1,6%). По сравнению с августом цена увеличилась на 1,4%.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся